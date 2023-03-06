Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yavaş ve İmamoğlu’ndan Akşener’e ziyaret

Yavaş ve İmamoğlu’ndan Akşener’e ziyaret
0 views
06 Mart 2023 - 14:04

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret ediyor

Meral Akşener‘in Altılı Masa‘dan kalkması sonrası gözler bugün 14.00’te bir araya gelecek Millet İttifakı ve 14:45’teki İYİ Parti toplantısındaydı. İki toplantı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘i ziyaret etti. Görüşme sonrası Ekrem İmamoğlu “Bu ziyareti Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleştiriyoruz. Saygıdeğer başkanımızla duygularımızı paylaştık” dedi. Yavaş ise “Milletimizin ayrılığa tahammülü yok dedi.

 

Ne olmuştu?

CHP’den cuma günü yapılan açıklamada iki başkanın Akşener ile İYİ Parti merkezi dışında görüşeceği belirtilmişti. Ancak İYİ Parti böyle bir talep gelmediğini ve benzer şekilde bir taleplerinin olmadığını açıklamıştı. Söz konusu ziyaretin İYİ Parti Merkezi’nde gerçekleşiyor olması dikkat çekti.

KAYNAK:gazeteoksijen.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meral Akşener’den çok sert sözlerMeral Akşener’den çok sert sözler
BU SAHNE İNTERNET UZUN SÜRDÜBU SAHNE İNTERNET UZUN SÜRDÜ
İstanbul’da 10 yıl içerisinde deprem olmayacak! Üşümezsoy’un açıklamaları gündeme oturduİstanbul’da 10 yıl içerisinde deprem olmayacak! Üşümezsoy’un açıklamaları gündeme oturdu
Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’
edaya gelin 15 yaş gençleşin Yang faceedaya gelin 15 yaş gençleşin Yang face
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meral Akşener’den Altılı Masa’ya yeni teklif: İki başkan cumhurbaşkanı yardımcısı olsun
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meral Akşener’den çok sert sözler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BU SAHNE İNTERNET UZUN SÜRDÜ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da 10 yıl içerisinde deprem olmayacak! Üşümezsoy’un açıklamaları gündeme oturdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü isimlerden Meral Akşener’e peş peşe tepki! ‘Sifonu çek! Gitsin…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Ben bunu yazmış, oynamış, çekmiştim…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
edaya gelin 15 yaş gençleşin Yang face
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masaya geri dönüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’da hareketli saatler… İmamoğlu ve Yavaş’tan açıklama! Meral Akşener’den yeni öneri geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meral Akşener kararını verdi: Toplantıya katılım yok!
SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş ve İmamoğlu’nu Adaylığa ÇağırdıMart 3, 2023-4:40 pm
Depremzede çiftçilerle ilgili flaş karar! Bir yıl boyunca ertelendi…Şubat 22, 2023-4:19 pm
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akyüz’den çarpıcı tespitler! ‘5 farklı fay parçası kırıldı’Şubat 15, 2023-10:04 am
Sağlık Bakanlığı’ndan ‘afet’ kitapçığı: Yapılması gerekenler…Şubat 15, 2023-10:00 am
Tüm TV kanalları ortak yayında…Şubat 15, 2023-9:54 am
Çadır kentlerin acil ihtiyaçları ve sorunlarıŞubat 15, 2023-9:50 am
Depremzedelerin ortak bir sorusu var: Şimdi bize ne olacakŞubat 13, 2023-11:04 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !