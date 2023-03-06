Yavaş ve İmamoğlu’ndan Akşener’e ziyaret

Meral Akşener‘in Altılı Masa‘dan kalkması sonrası gözler bugün 14.00’te bir araya gelecek Millet İttifakı ve 14:45’teki İYİ Parti toplantısındaydı. İki toplantı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘i ziyaret etti. Görüşme sonrası Ekrem İmamoğlu “Bu ziyareti Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleştiriyoruz. Saygıdeğer başkanımızla duygularımızı paylaştık” dedi. Yavaş ise “Milletimizin ayrılığa tahammülü yok dedi.

Ne olmuştu?

CHP’den cuma günü yapılan açıklamada iki başkanın Akşener ile İYİ Parti merkezi dışında görüşeceği belirtilmişti. Ancak İYİ Parti böyle bir talep gelmediğini ve benzer şekilde bir taleplerinin olmadığını açıklamıştı. Söz konusu ziyaretin İYİ Parti Merkezi’nde gerçekleşiyor olması dikkat çekti.

KAYNAK:gazeteoksijen.com