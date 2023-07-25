Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Adana depreminde dağdan kopan kaya parçaları eve girdi

Adana depreminde dağdan kopan kaya parçaları eve girdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
25 Temmuz 2023 - 18:00

Adana’da sabah saatlerinde 5.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Adana depreminde dağdan kopan kaya parçaları eve girdi

BAKAN KOCA: “DEPREMDEN 8 KİŞİ ETKİLENDİ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, “Bu sabah meydana gelen Adana Kozan merkezli depremde Adana’da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye’de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir. Depremden etkilenen kişiler olay yerine görevlendirilen 8 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hastalarımıza ve depremden etkilenen halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

DAĞDAN KOPAN KAYA PARÇALARI EVE GİRDİ 

Deprem nedeniyle Osmaniye’nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyündeki dağdan kaya parçaları koptu.

Kayalardan biri, köydeki müstakil eve çarptı, duvar yıkıldı.

Kaya parçalarının girdiği evde hasar oluştu, evdekiler yara almadan kurtuldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştıAdana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdıSıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı
Mustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırıMustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırı
Basketbolcu Mihrace Buğdaycı trafik kazasında hayatını kaybettiBasketbolcu Mihrace Buğdaycı trafik kazasında hayatını kaybetti
Zafer Partisi’nden Gelecek Partisi’ne protokol yanıtı: Yüzde 1’den az oyla grup kurmak ahlâki mi?Zafer Partisi’nden Gelecek Partisi’ne protokol yanıtı: Yüzde 1’den az oyla grup kurmak ahlâki mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: Neron Roma’yı yaktı Erdoğan Türkiye’yi yakıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana depreminde dağdan kopan kaya parçaları eve girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Basketbolcu Mihrace Buğdaycı trafik kazasında hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zafer Partisi’nden Gelecek Partisi’ne protokol yanıtı: Yüzde 1’den az oyla grup kurmak ahlâki mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Levent’ten Adana depremi paylaşımı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TESETTÜRLÜ MANKEN MESLEKTAŞLARINI YERDEN YERE VURDU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alman lojistik şirketi DHL, MNG Kargo’yu satın aldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya’dan Türkiye için flaş vize kararı. 6 Ağustos’tan itibaren başlıyorTemmuz 21, 2023-5:07 pm
Ek zam bekleyen emeklilere kötü haberTemmuz 21, 2023-4:19 pm
Karadeniz’de sıcak saatler… Tansiyon bir anda zirve yaptı! Restleşme sonrası Rusya’dan flaş hamleTemmuz 21, 2023-4:13 pm
Türkiye için ‘El Nino’ uyarısı! ‘2024 yılında da…’Temmuz 21, 2023-4:03 pm
Gıda ürünlerine yeni zam dalgası geliyor!Haziran 19, 2023-10:12 am
Yeni Kabine’de ‘Hakan Fidan’ sürprizi! İki koltuktan birine oturabilir!Mayıs 30, 2023-3:52 pm
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !