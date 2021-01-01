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İBB Deniz Taksi Ücretleri Belli Oldu

İBB Deniz Taksi Ücretleri Belli Oldu
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01 Ekim 2021 - 16:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında deniz taksi ücretlendirmeleri belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında deniz taksi ücretlendirmeleri belli oldu. Toplantıda deniz taksi ücretlerinin belirlenmesi teklifi konuşuldu.

Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi.

MAVİ MARMARA, TURYOL VE YUPİ DE BUNU KULLANACAK

Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi’nin işleteceği taksiler de bu ücret tarifesini kullanacak. Teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) kentte trafiğini rahatlatmak amacıyla yerli ve milli olarak üretimi yapılan 50 deniz taksiden 8’i denize indirilerek hizmete başladı.

24 Eylül Dünya Denizcilik Günü’nde gerçekleştirilen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ulaşım alanında denizlerimizden faydalanma noktasında ciddi adımlar atmalıyız. Denizin payını en üst seviyeye taşımamız gerekiyor” dedi.

50 ADET DENİZ TAKSİ ÜRETİLECEK 

Deniz Taksi projesinin, 2021 yılının Ocak ayında aldıkları kararla başladığını belirten İmamoğlu, “Deniz taksi İstanbul’a hem nitelik hem de hızlı ulaşım açısından farklı bir soluk getirecek. Bugün ilk 8 deniz taksimizi denize indiriyoruz. Toplamda 5’i hibrit olmak üzere 50 adet deniz taksi üretilecek. Deniz taksiler Ekim ayında hizmete girecek. Hibrit sistemli deniz taksilerimiz 10 yolcu kapasiteli olacak. İstanbul’un 98 noktasından çağırılabilecek bir kabiliyete sahip olacak” dedi.

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