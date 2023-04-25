Amasra maden faciası duruşması için salon vermeyen Valilik AKP kongresine vermiş

Amasra’da 42 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşması Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın yapılacak. Mahkemenin, spor salona talebine olumsuz yanıt veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, “temayül yoklaması toplantısı” amacıyla AKP’ye salon tahsis ettiği ortaya çıktı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 42 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan grizu patlamasına ilişkin dava yarın başlıyor. Davanın ilk duruşması Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın yapılacak.

Duruşmanın adliye koridorunda yapılmasına karar verildi

Yoğun katılımın olması beklenen davada, yer sorunu yaşandı. Mahkeme, duruşmaları, daha geniş bir alanda yapmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan spor salonu tahsis etmesini talep etti. Ancak bakanlıktan olumsuz yanıt gelince, duruşmanın Bartın Adliyesi’nin koridorunda yapılmasına karar verildi.

Müdürlüğün, mahkemenin talebini “Sportif faaliyetler haricinde spor salonunun tahsis edilemeyeceği” gerekçesiyle reddettiği bildirildi. Ancak müdürlüğün, 25 Mart’ta “temayül yoklaması” etkinliği için AKP’ye spor salonu tahsis ettiği ortaya çıktı.(ANKA)