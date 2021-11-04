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Kıbrıs’a Gidip LGBT İlişki Yaşayan Yarım Metre Bıyıklı Dindar Siyasiler Kim

Kıbrıs’a Gidip LGBT İlişki Yaşayan Yarım Metre Bıyıklı Dindar Siyasiler Kim
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03 Kasım 2021 - 16:19

Kıbrıs’a Gidip LGBT İlişki Yaşayan Yarım Metre Bıyıklı Dindar Siyasiler Kim

Sedat Peker’in son paylaşımı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve LGBT iddiaları gündeme oturdu.

Kıbrıs'a Gidip LGBT İlişki Yaşayan Yarım Metre Bıyıklı Dindar Siyasiler Kim

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker’in son paylaşımları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Twitter’da Deli Çavuş hesabı üzerinden yapılan paylaşımların neden durduğuna ilişkin açıklamada bulunan Peker, partili ve dindar görünen bazı isimlerin skandal videolarının elinde olduğunu ve kanıt isteyenler için güvenilir bir gazeteciye bakıp silmek şartı ile gönderebileceğini söyledi.

KKTC’deki savcı ve hakimler konusunda yanıldığını dile getiren Sedat Peker, “İşlerini yaptırmak için lazım olan üst bürokratları bile kayıt yapmışlar” ifadelerini kullandı.

LGBT’lileri eleştirip de KKTC’ye giderek LGBT hayatı yaşanlar olduğunu belirten Peker, “ALLAH sizin gerçekten belanızı versin. O şekilde doğdukları için LGBT’li birey olanları aşağılayacaksın, ötekileştireceksin, nefret objesi haline getireceksin; siz ise parti yöneticisi olup, zengin olup, yarım metre bıyıkla gezip dindar olarak tanınacaksınız. LGBT’li bireylerin aklına gelmeyecek uçukluktaki şeyleri ise yaşayacaksınız. Yüce ALLAH sizin gerçekten belanızı versin.” ifadelerini kullandı.

Peker’in açıklamaları şöyle:

“KKTC’yi küçük düşürecek bazı haberler yaptılar. Bu yüzden Deli Çavuş yayına ara verdi.

Sadece Başbakanı, diğer partilerin yetkililerini videoya çekmemişler. İşlerini yaptırmak için lazım olan üst bürokratları bile kayıt yapmışlar.
Hele bazıları var ki, Türkiye’den oraya gidenlerin içinde, size yemin ediyorum onların videolarını görseniz bunların yüzünden Yüce Dinimize olan inancınızda bile zaafiyete uğrarsınız. Yüce ALLAH bunların gerçekten belasını versin.
Biz semt çocuğuyuz, açık saçık filmlere bakmışlığımız elbette oldu. Size yemin ederim ben o açık filmlerde bile böyle sahneler görmedim.

Yüce ALLAH gerçekten bunların belasını versin. LGBT’li bireylere söylemediğinizi bırakmayacaksınız, bunları söylerken de akıl dışı şeyler yapacaksınız.

Yazıklar olsun size. Bazıları “Elinde başka kaset yok, blöf yapıyor.” diyormuş. Çok güvendikleri bir gazeteci seçsinler.

O videoların bir kısmını göndereyim, o gazeteci seyretsin. Ancak namus sözü verip hemen silecek çünkü hem partili hem yetkili hem çok dindar olarak bilinen kişiler oldukları için büyük ihtimalle intihar edebilirler. Söz namus. Ben yayınlamayacağım.

Ancak merak ediyorlarsa yollayayım, seyretsinler. ALLAH sizin gerçekten belanızı versin.

O şekilde doğdukları için LGBT’li birey olanları aşağılayacaksın, ötekileştireceksin, nefret objesi haline getireceksin; siz ise parti yöneticisi olup, zengin olup, yarım metre bıyıkla gezip dindar olarak tanınacaksınız. LGBT’li bireylerin aklına gelmeyecek uçukluktaki şeyleri ise yaşayacaksınız.

Yüce ALLAH sizin gerçekten belanızı versin. Suç dünyasında bir sistem yıkıldığında hemen yeni bir sistem kurulur.

KKTC, TÜRKİYE, Makedonya, Belarus üzerinde kurulu bulunan bir sistemi KKTC’deki Hakim ve Savcılarımıza yardımcı olmak için delilleriyle deşifre edeceğim. Çünkü Veysel Şahin’den sonra halil falyalı kullanıldı. Şu anda da önümüzdeki günlerde açıklayacağım yapı, tüm yasadışı bahis işlerini ve uyuşturucu para transferlerini kendi kontrolüne aldı. Bizim ahiretlik başta olmak üzere hepsi LGBT’li bireylere sallıyorlardı.

Yazıklar olsun, gerçekten yazıklar olsun. Yüce ALLAH sizin belanızı versin.
Kaset yok diyordunuz ya, seçin bir gazeteci ona seyrettireyim. Siz de arkadaşlarınızı öğrenin.”

 

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