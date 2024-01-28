Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırı: Bir kişi öldü!

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne pazar ayini sırasında silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi’ne pazar ayininde kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Sarıyer Gazetesi’nden Bekir Batu’nun aktardığına göre, saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Saat 11.00’de başlayan ayine düzenlenen saldırı sonrası bölge ablukaya alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
ALİ YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Yerlikaya “Bugün saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.