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Yunanistan’ı sarsan harita!

Yunanistan’ı sarsan harita!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Nisan 2023 - 17:15

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Ege Denizi’ndeki sahibi belli olmayan adacıkları gündeme getirmesini ilk sayfadan sunan Yunan medyası, yanı sıra ‘Erdoğan’dan seçim öncesi inanılmaz meydan okuma’ başlıkları attı.

Yunanistanı sarsan harita

Türkiye ve batı komşusu Yunanistan, birer hafta arayla kritik seçimlere ev sahipliği yapacak. Yunan medyası, 14 Mayıs öncesinde Türkiye’deki her gelişmeyi anında sayfasına taşırken, deprem diplomasisiyle değişen havanın giderek bozulduğu gözlemleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu‘nun katıldığı bir televizyon programında Atina’nın Ege Denizi’ndeki anlaşmazlıkta takındığı rolü gündeme getirmesi, A’dan Z’ye tüm yerel medyada yankı buldu.

Yunanistan’la ilişkilerde çok inişli çıkışlı dönem yaşandığını ve yıllardır çözülemeyen sorunlar olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Kardak krizi oldu mu? Oldu. Sonra ‘İstikşafi görüşmeleri başlatalım’ dedi o dönemki yönetimler. Biz de bunu devam ettirdik, olumlu bir adımdı. Altı millik kara sularının üstünde 10 millik hava sahası talep ettiğiniz zaman, bizim uçak o hava sahasına girdiğinde, bu sefer başlıyorlar, ‘İşte siz ihlal ettiniz!” deyip ekledi:

“Aynı şekilde aidiyeti belli olmayan adacıklar, kayacıklar var. Biz ‘Bizim’ diyoruz, Yunanistan da ‘Bizim’ diyor. Bu sefer gerginlik oluyor… Miçotakis geçen yıl Washington’a gidip Türkiye aleyhine lobi yaptı, cumhurbaşkanımız da ister istemez sinirlendi. Depremle birlikte yeniden bir yumuşama dönemine geçtik.”

İki ülkenin birer haftayla seçime gideceğine değinen Dışişleri Bakanı, “Seçim bittikten sonra, bu işleri nasıl çözeceğimizi daha samimi bir ortamda görüşelim deyip bir mutabakat sağladık. Yarın başka bir şey olur, gerginlik olur. İşte bugün onların da üstüne vazife gibi 1915 olayları hakkında açıklama yapmaları. Hem cumhurbaşkanları yapıyor hem de savunma bakanları” ifadesini kullandı.

‘Çavuşoğlu’ndan provokatif açıklamalar’ başlığını kullanan Kathimerini gazetesi, Yunan dışişlerinin Ankara’ya verdiği yanıtı ‘İç çatışmalar Ankara ve Atina arasında açık bir diyaloğa dönüşemeyecek’ başlığıyla sundu.

Eleftheros Typos gazetesi, skandal bir başlıkla ‘Çavuşoğlu’ndan olağanüstü provokasyon’ ifadesine yer verdi.

To Vima gazetesi ve CNN Yunanistan televizyonu, Çavuşoğlu’nun ABD lideri Joe Biden için ‘siyasi şarlatan’ dediğini okurlarına aktardı.

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