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Memur ve emekli maaşları bayram sonrasına kaldı! Hazine’den genelge…

Memur ve emekli maaşları bayram sonrasına kaldı! Hazine’den genelge…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Nisan 2024 - 17:01

Bayram öncesi maaş ve aylık ödemesi bekleyen memur ve emekliye Hazine’den kötü haber geldi. Bundan önceki yıllarda bayram tatillerinden önce ödenen maaşlar bu yıl hesaplara bayram sonrasında yatacak.

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