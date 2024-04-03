Memur ve emekli maaşları bayram sonrasına kaldı! Hazine’den genelge…

Bayram öncesi maaş ve aylık ödemesi bekleyen memur ve emekliye Hazine’den kötü haber geldi. Bundan önceki yıllarda bayram tatillerinden önce ödenen maaşlar bu yıl hesaplara bayram sonrasında yatacak.
Maaşlarını bayramdan önce almayı bekleyen milyonlarca memur ve emekli hayal kırıklığına uğrayacak.
Bu yıl 10 Nisan’da başlayacak Ramazan Bayramı’nda tatil 9 gün olarak açıklanmıştı. Bununla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinden önce maaş almayı bekleyen emeklilere ve memurlara kötü bir haber geldi.
BAYRAM ÖNCESİ YATIYORDU
Geçtiğimiz yıllarda memur ve maaşları Ramazan ve Kurban bayramlarından önce hesaplara yatırılıyordu.
Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerindeydi. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan’da yatırılmıştı.
Kurban Bayramı da 28 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmiş, O dönemde emekli aylığı ve ikramiyeleri 17-23 Haziran’da hesaplara yatmış, memurlar ise maaşlarını bayramdan önce almıştı.
HAZİNE’DEN GENELGE
Bu yıl ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlere gönderdiği genelge göre, nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatmayacak ve ayın 15’inde hesaplara geçecek.
1 Nisan sabahı Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Bakan adına Mahmut Varol imzasıyla gönderilen ve kamu görevlilerini yakından ilgilendiren genelgeyi SÖZCÜ Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk yayınladı.
Maaş ve ücretlerin personelere her ayki vaktinde yatacağı belirtilen genelgede, “Banka hesaplarına aktarılan maaş/ ücretlerin, ilgili bankalarca personele her ay olduğu gibi zamanında ödenmesi sağlanacaktır” ifadeleri yer aldı.