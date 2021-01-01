728 Milyonluk Trendyol’un 105 Bin Kişilik Mağdurları

Geçtiğimiz aylarda eşi ve iş ortağı olan Evren Üçok ile olan evliliğini tek celsede bitiren ünlü işkadını ve şirket kurucusu Demet Mutlu, şimdilerde hiç ‘Mutlu’ değil.

Geçtiğimiz aylarda eşi ve iş ortağı olan Evren Üçok ile olan evliliğini tek celsede bitiren ünlü işkadını ve şirket kurucusu Demet Mutlu, kendi tedarik ettiği ürünlerin yanı sıra 45 bin KOBİ iş ortağı ile açık pazara dönüşen Trendyol’un yüzde 86.5’ini 2018 yılında Çinli alışveriş platformu Alibaba’ya 728 Milyon Dolar’a satmıştı.

Şirketin kalan yüzde 6.96’sı şirket Kurucusu Demet Mutlu’ya, yüzde 5.55’i boşandığı eşi Evren Üçok’a, yüzde 0.78’i Begüm Tekin’e, yüzde 0.21’i Zeki Güçlü Kaya’ya ait olduğu biliniyor.

Dünyaca ünlü Alibaba’ya 728 milyon dolara 86.5 hissesi satılan Trendyol gibi dünyaca ünlü bir marka nasıl oluyorda sikayetvar.com sitesi verilerine göre kendi sektöründe 105.932 şikayet ile rekora koşması kafaları karıştırdı.

Tv’lere ve gazetelere milyonlarca Dolar reklam vererek yaptığı kampanyaları tanıtan bu denli dünyaca ünlü bir markanın hangi neden ve sebeple yüzbinlerce şikayeti oluştuğu merak konusu oldu.

Eşi ile boşandıktan sonra zor günler geçirdiği iddia edilen kurucusu ve şirketin hissedarı olan Demet Mutlu’nun ekibinde hergün artan şikayetler neticesinde üst kademelerde çatırdamaların başladığı ve Mutlu’nun bu şikayetlerden dolayı sıkıntı yaşadığı iddia edildi.

Şikayetvar.com sitesini yağmur gibi yağan ve şirket hissedarı Demet Mutlu’yu zora soktuğu iddia edilen şikayetlerden bazıları şöyle…

HAKSIZ YERE İADE Mİ REDDETİLER?

Firmanın e ticaret sitesinden 769954727 numaralı siparişten gömlek satın aldım ama gömlek küçük oldu ve teslim aldığım gün 2 saat içinde kargo şubesine gidip iade ettim ve iademi reddettiler. Sundukları sebep kullanıldı dendi şaka gibi Trendyol müşteri temsilcisine yazdım sorunumu da kesinlikle çözmediler. Büyük bir haksızlık yapılıyor ve mağdur ediliyorum. Kullanmadığım halde kullanıldı denildi bir an önce çözümlensin istiyorum bu sorun.

TRENDYOL PARAM İADE EDİLMEDİ

Trendyol sipariş etmiştim yanlış sipariş verdiğim için ürünmü iptal etmiştim ama lakın daha 2 gün oldu param ®️ irade edilmedi. Trendyol sipariş etmiştim yanlış sipariş verdiğim için ürünmü iptal etmiştim ama lakın daha 2 gün oldu param irade edilmedi

MÜŞTERİ HİZMETLERİ YETERSİZ

1146****94 teslimat numaralı gönderimin iadesi için bir haftadır uğraşıyorum. Trendyol müşteri hizmetlerini aradığımda ilk PTT Kargo ®️ şube sistemsel hatasıdır dedi. 4 ayrı şube gezdim ve günün farklı saatlerinde gittim. Bana en az 10 yeni iade kodu aldırdılar ama işlemi gerçekleştiremiyor sürekli hatalı kod deyip duruyor. En son satıcıya sor kısmına yazmamı ve satıcının yönlendirmesini söylediler ama soruyu sorduğumda bu sefer soruyu satıcıya iletemiyoruz maili geldi. Hiçbir şekilde sorunum çözülemiyor. Yıllardır alışveriş yapıyordum ama bundan sonra buradan alışveriş yaparken iki kez düşüneceğim.

15 GÜNDÜR GELMEYEN ÜRÜN

Trendyol’dan alışveriş yaptım. 8 Eylül’de sipariş verdim. Bebeğimin ek gıda dönemi için vermiş olduğum siparişim (meyve süzgeci) henüz gelmedi (23 Eylül). 15 gündür ben bu siparişimi bekliyorum. Ürünü iptal edemiyorum kargo işlemleri başlatılmış. Çok saçma sapan bir olay yani küçücük bir şey 15 gündür ulaştırılmadı bir türlü

TRENDYOL İNSANLARI YANILTIYOR

Trendyol alışveriş sitesinden almış olduğum Farmasi ®️ markalı 3 adet parfüm önce kargolanmadı ve günlerce bekledim. Sonra satın aldığım ürün yerine tarihi geçmiş kadın parfümü gönderildi geri gönderdim ve iade sürecim daha tamamlanıp param ®️ iade edilmedi. Şikayet için bir robot var hep aynı cevabı veriyor yazıklar olsun..

TRENDYOL VE MAĞDUR EDEN SATICILAR

Trendyol daha önce ‘optimik Prime’ şimdi ise ‘trend optik’ isimli kullanıcı için hiçbir işlem yapmıyor. Gözlük aldım iade ettim reddettiler. Sebebi: İçinden belge çıkartmışım. Her türlü yasal yola başvurup bu yanıltıcılara ve bunlarla iş birliği yapan Trendyol’un yanına bırakmayacağım.

TRENDYOL YANLIŞ ÜRÜN YOLLADI

Bana karyola yerinde dosya gönderdiniz. Çabuk benim paramı verin. Siz insanları saf sanıyorsunuz. Ben 10 gün bekledim. Benim yatak gelmedi. Sizin asistanlar sadece özür diliyor. Ben paramı hemen istiyorum.

TRENDYOL MUHATTAP BULAMIYORUM

Trendyol müşteri hizmetleri diye bir şey yok arkadaşlar. Aldığım ürünlere ilgili soru sorabileceğim bilgi talep edebileceğim bir muhatap bulamıyorum. Bu kadar satış yapıp bu kadar eksik olmaları parayı alalım, ne olursa olsun mantığı tamamen cebimizdeki paraya göz dikmektir. Bu kadar da olunmaz.

Kaynak: https://www.sikayetvar.com/trendyol