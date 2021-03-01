AKP’nin Umudu Şans Oyunlarına Kaldı !

Vatandaşın şans oyunlarına artan ilgisi, bütçe rakamlarına da yansıdı. 2020 yılında 1.6 milyar TL’den 3.4 milyar TL’ye ulaşan şans oyunları vergisi gelirinin yıl sonunda 5.8 milyar TL’yi bulması bekleniyor.

Şans oyunlarından 2015 yılında 842 milyon TL elde edilirken, Hazine’nin vergi gelirindeki artışı altı yılda altı kata ulaşmış oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan 2022 bütçesinin ayrıntıları ortaya çıkarken şans oyunları vergisi gelirindeki artış dikkat çekti.

2015 yılında şans oyunlarından 842 milyon TL vergi geliri elde edilirken, bu gelir 2019 yılında bir milyar 681 milyon TL’ye yükselmişti. Hazinenin şans oyunları vergisi geliri 2020 yılında ise 3 milyar 463 milyon TL’ye ulaştı. Şans oyunları vergisi gelirindeki bir yıllık artış oranı yüzde 112’yi bulurken, dört yıllık artış oranı da yüzde 311’i bulmuş oldu.

2024 beklentisi 8.9 milyar TL

TBMM’ye sunulan 2022 bütçesine göre ise şans oyunları vergisi gelirinde 2021 yılı sonu beklentisi 5 milyar 852 milyon TL’yi buldu. Böylece 2015’e oranla şans oyunları vergisi gelirinde altı yıllık artış oranı yüzde 594’e, 6 katına ulaşmış oldu. Hükümet, şans oyunlarında 2022 yılı için ise, 2020’ye göre yüzde 99 artışla 6 milyar 922 milyon TL vergi geliri öngörürken 2023 yılı beklentisi 7 milyar 872 milyon TL, 2024 beklentisi de 8 milyar 918 milyon TL olarak kayda geçirildi.

Alkollü içkilerde yüzde 25’lik artış

Petrol ve doğalgaz ürünlerinde 2022 yılı için vergi geliri beklentisi 32 milyar 152 milyon TL, 2023 beklentisi 35 milyar 137 milyon TL, 2024 beklentisi de 40 milyar 612 milyon TL olarak öngörüldü.

Motorlu taşıt araçlarında da vergi geliri beklentisi, 2022 yılı için 72 milyar 449 milyon TL 2023 yılı için 85 milyar 846 milyon TL, 2024 yılı için de 102 milyar 578 milyon TL olarak öngörüldü.

Alkollü içkilere ilişkin de 2021 yılı sonu için yüzde 25 artış öngörülüyor. 2022 yılı için de yüzde 26’lık artış beklentisiyle vergi gelirinin 26 milyar 284 milyon TL’ye ulaşması, 2023 yılında 28 milyar 552 milyon TL’ye, 2024 yılı için de 30 milyar 692 milyon TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Tütün mamülleri ile ilgili ise 2022 yılında 70 milyar 629 milyon TL, 2023 yılında 77 milyar 202 milyon TL, 2024 yılında da 83 milyar 427 milyon TL vergi geliri bekleniyor.

Böylece, Özel Tüketim Vergisi’nde 2022 yılında 220 milyar 783 milyon TL gelir öngörülürken, 2023 gelir beklentisi 247 milyar 922 milyon TL, 2024 yılı beklentisi de 280 milyar 567 milyon TL’yi bulacak.