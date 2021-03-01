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Depremler Devam Edebilir !

Depremler Devam Edebilir !
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19 Ekim 2021 - 16:12

Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz’de Antalya’nın Kaş açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Akdeniz’de, Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında  saat 08.32’de deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada depremin Kaş’a 155 kilometre uzaklıkta olduğu ve büyüklüğünün 6.0 olduğu aktarırken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“DEPREMLER DEVAM EDEBİLİR”

Görür, “Arkadaşlar, Akdeniz’de Kıbrıs-Helen yayında, muhtemelen plini-Strabo zonunun güney kesimlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya ve çevresini biraz etkiledi. Bu zonda depremler devam edebilir. Bizim 12 Adalar kesimi etkileşim bölgesinde.” ifadelerini kullandı.

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