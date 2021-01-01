Mağlubiyet Sonrası İstifaya mı Hazırlanıyor ?

A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Elemelerinde Hollanda ile yaptığı karşılaşmada sahadan hezimetle ayrıldı. Milli Takım maçı 6-1 kaybederken, Çağlar Söyüncü de ilk yarının sonlarına doğru kırmızı kart gördü. Kırmızı kart gören Çağa Söyüncü de maç sonrasında Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum” dedi.

Avrupa Şampiyonasından bu yana çok kötü bir futbol oynayan takımın başındaki Teknik Direktör Şenol Güneş eleştiri yağmuruna tutuldu.

Uzun zamandır üzerinde istifa baskısı olan teknik adamın maçın ardından istifa etmesi bekleniyor.

Öyle ki maç öncesinde bile Hollanda’daki Türk seyirciler tarafından yuhalanan Şenol Güneş için ikinci golden sonra “Şenol Güneş istifa” tezahüratları atıldı. Türk seyirciler maç bitmeden tribünleri terk etti.

İlk yarıda TRT spikeri bile oynanan kötü oyun sonrasında eleştirileri sıralayarak Milli Takım’ın yenilse de ortaya bir mücadele koyması gerektiğini söyledi. TRT spikeri maçın sonunda ise “ne diyeceğimi bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan aylardır oynanan kötü fubol nedeniyle Şenol Güneş’in Milli Takım’dan yıllık 3.2 milyon Euro yani 31.6 milyon Türk Liralık maaşı da gündem oldu. Hollanda teknik direktörü Louis van Gaal ise senelik 1.2 milyon Euro yani yaklaşık 13 milyon lira kazanıyor.

ERSİN DÜZEN: “Z RAPORUNU ALSAK MI ARTIK HOCAM”

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in danışmanı Ersin Düzen ise maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Düzen, “Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için ‘Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler’ demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!” dedi.

BURAK YILMAZ’DAN ERSİN DÜZEN’E AĞIR SÖZLER

Ersin Düzen’in tweetini eleştiren Burak Yılmaz maç sonrasında yaptığı açıklamalarda Düzen’i çok sert sözlerle eleştirdi.

Burak açıklamalarında, “Bunun elbette bir hesabı kesilecek. Ben de kaptan olarak bu hesabı vermeye hazırım. Ben de kaptan olarak iyi kaptanlık yapamamış olabilirim. Her türlü hesabı vermeye hazırım” dedi.

Burak Yılmaz devamında da şunları söyledi:

“Önce içimizdekileri temizlememiz gerekiyor. Destek veriyor gibi gözüken ama destek olmayan ahkam kesenlerin temizlenmesi gerekiyor. Kendi içimizdeki insanlar terbiyesizce tweet atıyorlar. Bizi görünce de görür, sarılırlar. Ben kimsenin adamı değilim. Şenol’un, Ahmet’in, Mehmet’in adamı değilim, kimsenin adamı değilim. Ama birileri Milli Takım içinde birilerinin adamı olarak dolaşıyor, öyle varlar buralarda. Üst düzey top oynamaya çabalıyorum. İstenmiyorsam yarın bırakırım.”

ŞENOL GÜNEŞ’TEN ERSİN DÜZEN’E “ŞEYTANİ DÜZEN” MESAJI

Ersin Düzen’in eleştirilerinin ardından açıklamalarının ardından maçtan sonra bir açıklama yapan Şenol Güneş ise “Artık şeytani bir düzen var. Ben buna alet oldum. Bu düzeni bozamadım…” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

TFF Başkanının Danışmanı Ersin Düzen’e de mesaj veren Güneş, “Şeytanlık mı var, başka bir şey mi var? Yanında çalıştığın adam bile başka bir şey söylüyor. Onları sevindirdim tabii. Ben yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum” dedi.

Şenol Güneş şunları söyledi:

“Kötü bir gece, kötü bir maç oldu oyun ve skor açısından. Alanı kapatıp çıkmak istediğimizde daha 1. dakikada ilk golü yedik. İnsanlar hayalleri için yaşar. Bizim hayallerimiz de başarılı olup mutluluğu paylaşmaktı. Şu anda onu yaşayan kişi değilim.”

“Yanılıyorsam, hata da benimdir. Bunu oyuncuya yüklemeyi doğru bulmam. Düzen artık şeytani düzen olmuş. Ben bu sonuçları alarak şeytani düzeni bozabilirdim. Durum değerlendirmesini her zaman yapıyorum. Sorumluluktan kaçmam, başarısızlık neyse onu da söylerim.”

Şenol Güneş basın toplantısında ise “Lucescu çalışırken kovmak isteyenler, beni getirmek için yalvaranlar. Ben buraya kendimi zorla getirmedim. Bana yalvardılar…” tepkisini dile getirdi.

RIDVAN DİLMEN TOPA TUTTU

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçla ilgili sosyal medya hesabından “Üzülerek söylüyorum ki, ilk yarı itibarıyla Hollanda Türkiye maçı, mahalle abileriyle çocukların arasındaki maçlar gibi geçiyor” dedi.

Dilmen, ”Hücum edemedik, oyuna ortak olamadık. Çok yumuşak takımız. Orta sahaya bakarsak, bunu görebiliyoruz” dedi.

KİM NE DEDİ

Gecenin ardından sosyal medyanın tek gündemi Milli Takım ve Şenol Güneş oldu. Binlerce paylaşım yapıldı.

Şenol Güneş’e bir tepki de siyasetten geldi.

Liberal Demokrat Parti Eski Genel Başkanı Cem Toker sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Bırakma Şenol… 2053, 2071 hedeflerimiz var filan de.. Sakın istifa filan etme… Malazgirt’i anlat…” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: