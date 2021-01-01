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TUİK Büyüme Verilerini Açıkladı

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TUİK Büyüme Verilerini Açıkladı
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01 Eylül 2021 - 14:46
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdüğü belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı 2. çeyreğine ilişkin büyüme verilerine açıkladı.

Buna göre; Türkiye’nin Dönemsel Gayri Safi Yurt içi Hasılası (GSYH) ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi ise ekonominin yüzde 20’nin üstünde büyüyeceği yönündeydi.

Öte yandan TÜİK, ilk çeyrek büyümesini de yüzde 7,2 olarak revize etti. İlk çeyrek büyümesi yüzde 7 olarak açıklanmıştı.

Ayrıca büyümenin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 ile sınırlı kalması dikkat çekti.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,9 arttı. kamu harcamaları 4,2 artarken, yatırımlar 20.3 arttı.

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,1artarken, net işletme artığı (karma gelir) ise yüzde 78,2 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37,0 iken bu oran 2021 yılında yüzde 32,9 oldu. Net işletme artığı payı ise yüzde 42,8’den yüzde 49,8’e yükseldi.

Finans ve sigorta dışındaki tüm faaliyetlerde artış yaşandı

GSYH’yi oluşturan sektörlere bakıldığında; en yüksek büyüme yüzde 45.8’le hizmet sektöründe yaşanırken tek düşüş yaşanan faaliyet yüzde 22,7’le Finans ve sigorta faaliyetlerinde yaşandı.

Diğer sektörlerdeki artış ise şöyle:

Sanayi yüzde 40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 32,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,5, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, inşaat yüzde 3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,3.

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