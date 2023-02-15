İngiltere Kralı 3. Charles’tan yardım gönüllülerine ziyaret

İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen depremler sonrası yardım çalışmalarının yapıldığı noktayı ziyaret etti. Kral Charles’a gönüllüler tarafından Türk çayı ikram edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm dünya Türkiye için seferber oldu.

Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken yardım elini uzatan ülkelerden biri de İngiltere’ydi.

Arama-kurtarma ekibi gönderen İngiltere, insani yardım göndermeyi de unutmadı.

Yardım çalışmasını ziyaret etti

Son olarak İngiltere Kralı 3. Charles, Türk ve Suriyeli depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllülere ziyarette bulundu.

Kraliyet Ailesi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kral Charles’ın, Londra’nın Hounslow bölgesinde Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneği’ ni ziyaret ettiği belirtildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı

Kral Charles’ın burada, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve gönüllülerden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldığı aktarıldı.

Buradaki ziyaretin ardından Kral Charles’ın, Suriye’deki depremzedelere yardım toplanan Trafalgar Maydanı’ndaki yardım çadırını ziyaret ettiği bildirildi.

Türk çayı ikram edildi

Öte yandan yardım gönüllerini ziyaret eden Kral Charles’a Türk çayı ikram edildi.

Kral Charles, çay ikramı için gönüllülere teşekkür etti.