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Kaza geçiren Sabancı çiftinin tedavisi sürüyor! Yeniden ameliyata alındı, 48 saat uyutulacak

Kaza geçiren Sabancı çiftinin tedavisi sürüyor! Yeniden ameliyata alındı, 48 saat uyutulacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ağustos 2023 - 14:38
Yunanistan’da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumlarına ilişkin yeni bilgiler geldi. Vuslat Doğan Sabancı’nın travmatoloji ve plastik cerrahların katıldığı 5.5 saatlik operasyonun ardından iyiye gittiği; Ali Sabancı’nın ise akşam saatlerinde batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındığı ve 48 saat uyutulacağı öğrenildi.

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