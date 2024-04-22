Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Cevahir AVM’de korkunç olay: 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

Cevahir AVM’de korkunç olay: 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
10 views
22 Nisan 2024 - 10:09

Cevahir AVM’de ikinci intihar vakası yaşandı. 32 yaşındaki Cansın Mayuk isimli kadın AVM’nin beşinci katından atlayarak intihar etti.

İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi’nde bir kadın 5. kattan atladı. Alışveriş merkezinin zeminine düşen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay akşam saat 22.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 32 yaşındaki Cansın Mayuk isimli kadın alışveriş merkezinin 5. katındaki korkulukları aşarak aşağıya atladı. Olayı gören vatandaşlar panikle kadının başına toplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansın Mayuk’un daha önceden de canına kıyma teşebbüsünde bulunduğuna dair kaydı olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz salı günü yine Cevahir Alışveriş Merkezi’nde bir şahıs yaşamına son vermişti. Yaşanan bu olay neticesinde son bir haftada benzer bir durum ikinci kez meydana geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.

AYNI AVM’DE İKİNCİ İNTİHAR VAKASI 

İstanbul’da Cevahir Alışveriş Merkezi’nin 6. katından düşen Cenk Tüfekçi hayatını kaybetti, üzerine düştüğü İlhan Güven Akgemik de ağır yaralanmışyı. Tüfekçi’nin yukarıdan bir kişinin zemine düştüğünü görenler, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaralı iki kişi, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 6. Kattan düşen Cenk Tüfekçi hayatını kaybetti, ağır yaralanan İlhan Güven Akgemik’in ise hayati tehlikesi devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Grammy ödüllü şarkıcı Mandisa Lynn Hundley hayatını kaybettiGrammy ödüllü şarkıcı Mandisa Lynn Hundley hayatını kaybetti
Suphiye Orancı o filmde de oynamış! Duygu Nebioğlu’ndan yeni iddialarSuphiye Orancı o filmde de oynamış! Duygu Nebioğlu’ndan yeni iddialar
Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye çağrı! ‘‘Tevazu yarışması’ yapılsın…’Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye çağrı! ‘‘Tevazu yarışması’ yapılsın…’
Emekliye ‘refah paketi’nin detayları ortaya çıktı! Alışveriş kartından fatura indirimine…Emekliye ‘refah paketi’nin detayları ortaya çıktı! Alışveriş kartından fatura indirimine…
Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı! İşte il il 22 Nisan hava durumu…Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı! İşte il il 22 Nisan hava durumu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NASIL GÜÇLÜ BİR AURAYA SAHİP OLURUZ ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cevahir AVM’de korkunç olay: 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor All Star’da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! ‘Birleşme Partisi’ne damga vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Grammy ödüllü şarkıcı Mandisa Lynn Hundley hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Suphiye Orancı o filmde de oynamış! Duygu Nebioğlu’ndan yeni iddialar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Firari hükümlü eşini ve çocuklarını rehin aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye çağrı! ‘‘Tevazu yarışması’ yapılsın…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FETÖ’cü pilot albay ankesöre takıldı! 15 Temmuz’dan sonra kritik birimde çalışmış!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kemal Kılıçdaroğlu yazdı: “Kurumlar çürüdü, ahlaksızlık kurumsallaştı”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meclis’te yoğun hafta: Gündem belli oldu! Ağır yaptırım görüşülecek…
SON DAKİKA HABERLERİ
Cevahir AVM’de korkunç olay: 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybettiNisan 22, 2024-10:09 am
Suriye’deki ABD üssüne roketli saldırı!Nisan 22, 2024-9:31 am
8 ilde terör örgütüne operasyon: 82 mağara ve sığınak imha edildiNisan 22, 2024-9:27 am
Erdoğan’ın yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek!Nisan 22, 2024-9:27 am
SBK bakın nerede görüntülendi! Geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti…Nisan 22, 2024-9:26 am
Kızılay’ın en acıklı fotoğrafı! Depremde çadır satıp yandaşlara ihale verirsen sonuç bu olurNisan 19, 2024-3:29 pm
Dilan ve Engin Polat için tahliye kararı!Nisan 19, 2024-3:25 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !