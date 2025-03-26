YILDIZ TİLBE SAHTE HESAPLARLA MÜCADELE BAŞLATTI

Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplarla mücadele başlattı. “Delikanlım”, “Hastayım Sana”, “Çabuk Olalım Aşkım” gibi unutulmaz şarkılarıyla milyonların kalbinde yer edinen Tilbe, adını ve itibarını zedelemeye yönelik paylaşımlara karşı hukuki yollara başvurdu.

SOSYAL MEDYADA SAHTE HESAPLARLA GÜNDEMDE

Her paylaşımı olay olan, içten ve dobra kişiliğiyle tanınan ünlü sanatçı, bu kez sosyal medyada adına açılan sahte profiller nedeniyle gündeme geldi. Sahte hesaplardan yapılan manipülatif içerikler nedeniyle yasal haklarını kullanma kararı alan Tilbe, mahkemeye başvurdu.

AVUKATI KAMUOYUNA DUYURDU

Yıldız Tilbe’nin avukatı Handan Bakbak tarafından yapılan yazılı açıklamada, sanatçının uzun süredir kötü niyetli sosyal medya kullanıcılarıyla mücadele ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Yıldız Tilbe’nin vekili olarak kamuoyuna, tüm sevenlerine ve takipçilerine duyurumuzdur. Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve manipülatif, kötü niyetli, hastalıklı klavye kullanıcıları ile yıllardır insani ve hukuki anlamda mücadele eden müvekkilimiz, toplumsal duyarlılığı olan, ülkesine sevdalı, manevi değerlerine bağlı, inançlı ancak apolitik bir sanatçıdır.”

Avukat Bakbak, bu sahte hesapların Yıldız Tilbe’nin söylemediği veya paylaşmadığı içerikleri kamuoyuna sunarak yanlış anlaşılmalara neden olduğunu vurguladı ve bu eylemlerin sanatçının kişilik haklarını zedelediğini ifade etti.

“YASAL SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR”

Yıldız Tilbe cephesinden yapılan açıklamada, ilgili hesaplarla ilgili hukuki sürecin resmen başlatıldığı ve bu hesapların tespiti için ilgili sosyal medya platformlarına resmi başvurular yapıldığı belirtildi. Ayrıca bu tür içeriklere itibar edilmemesi ve sadece sanatçının onaylı sosyal medya hesaplarının takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

Sanat camiasında özgün tarzı, açık sözlülüğü ve toplumsal meselelerdeki hassas duruşuyla tanınan Tilbe’nin bu adımı, sosyal medyada da destek buldu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com