YASAK AŞK İDDİALARINA RAĞMEN PAYLAŞIM GELDİ

Bir döneme damga vuran Çılgın Bediş dizisinin Oktay’ı Cenk Torun, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki çalkantılarla gündemde. Uzun süredir adı rol arkadaşı Mahassine Merabet ile anılan Torun hakkında, eşi Nevin Torun’un açtığı boşanma davası magazin gündemini sarstı. 24 yıllık evliliğin bitme aşamasına gelmesine neden olan ihanet iddiaları sürerken, Merabet’in yaptığı son paylaşım sosyal medyada olay oldu.

“İYİ Kİ DOĞDUN PARTNER!” MESAJI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Fas asıllı güzel oyuncu Mahassine Merabet, aynı dizide birlikte rol aldığı Cenk Torun’un doğum gününü sosyal medya hesabından kalp emojili bir mesajla kutladı. “İyi ki doğdun partner!” notunu düşen Merabet, Cenk Torun’la birlikte çekilmiş bir kareyi de takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım, zaten gündemden düşmeyen yasak aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

EŞİNDEN BOŞANMA DAVASI VE 40 MİLYON TL TALEP

Cenk Torun’un eşi Nevin Torun, ünlü oyuncunun kendisini Mahassine Merabet ile aldattığını öne sürerek boşanma davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede Nevin Torun, kendisi ve oğlu için toplamda 300 bin TL nafaka talep ederken, 40 milyon TL maddi ve manevi tazminat istedi. Dilekçede ihanetin detaylarına yer verildiği iddia edilirken, Nevin Torun’un söz konusu ilişkiden duyduğu rahatsızlığı açıkça ortaya koyduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Mahassine Merabet’in, bu iddiaların ardından doğum günü kutlaması yapması sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tepkiye neden oldu. Birçok kullanıcı, paylaşımın zamanlamasını “saygısızca” bulurken, bazıları da bu hareketi “açık bir meydan okuma” olarak yorumladı. Henüz Cenk Torun cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, magazin dünyasında bu gelişme uzun süre konuşulacağa benziyor.

GÖZLER TORUN VE MERABET’TE

Yasak aşk iddialarıyla sarsılan Cenk Torun’un, hem kariyeri hem de özel hayatı açısından zor bir süreçten geçtiği bilinirken, Mahassine Merabet’in bu süreçte yaptığı paylaşım “ilişkiyi aleni hale mi getiriyor?” sorusunu da beraberinde getirdi. Çift cephesinden yapılacak olası açıklamalar, magazin dünyasının merakla beklediği gelişmeler arasında.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com