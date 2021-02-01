Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti!

Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti!

Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından kendisini taciz eden şahsı ifşa etti. İşte detaylar…

Sosyal medya üzerinden tacize uğrayan Aslıhan Gürbüz çileden çıktı.

Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, takıntılı hayranı yüzünden zor günler yaşıyor.

Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından kendisini taciz eden şahsı ifşa etti. Gürbüz, paylaşımında “Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack’leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?” ifadelerini kullandı.