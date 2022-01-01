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İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı…

İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı…
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04 Şubat 2022 - 13:42

İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı…

Önceki akşam Ankara’da sevenleriyle bir araya gelen İrem Derici, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. 34 yaşındaki İrem Derici Instagram’dan sahneye çıkmadan hemen önce çekildiği fotoğrafı ile gündeme bomba gibi düştü. Banyoda ayna karşısında poz veren İrem Derici kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı... - Sayfa 1

Son dönemde konserden konsere koşan İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme geliyor.

İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı... - Sayfa 2

İrem Derici, son olarak dün akşam Ankara’da hayranlarıyla buluştu. Uzun süre sahnede kalan İrem Derici, söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu.

İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı... - Sayfa 3

İrem Derici, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla şaşırtmıştı. İrem Derici göğüs estetiği yaptırdığını söylemiş ve bunun karşılığında 4 bin euro ödediğini belirtmişti.

İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı... - Sayfa 4

Sahneye çıkmadan önce banyodan yeni karesini paylaşan Derici, kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı... - Sayfa 5

İşte o paylaşım…

İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı... - Sayfa 6
İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı... - Sayfa 7
İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı... - Sayfa 8
İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı... - Sayfa 9
İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı... - Sayfa 10

İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı... - Sayfa 11

İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı... - Sayfa 12

İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı... - Sayfa 14

İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı... - Sayfa 16

 

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