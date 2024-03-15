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‘Kocanı aldım’ diyen kadına 6 suçtan soruşturma

‘Kocanı aldım’ diyen kadına 6 suçtan soruşturma
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Mart 2024 - 15:21
“Kocanı aldım, üç kuruşluk sefil kadın” mesajı atan sosyetik iş kadınına 6 suçtan soruşturma açıldı.

‘Kocanı aldım’ diyen kadına 6 suçtan soruşturma - Sayfa 1

Eşi Bertan Aner’in eski karısı Ayça Kerimoğlu’na “Kocanı aldım, üç kuruşluk sefil kadın” diye mesaj atan ve sonrasında hakkında uzaklaştırma kararı verilen Burcu Tandoğan Aner’e 6 suçtan soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Tarafların dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi.

‘Kocanı aldım’ diyen kadına 6 suçtan soruşturma - Sayfa 2

Bir turizm şirketinin CEO’su işadamı Bertan Aner, 2020’de Ayça Kerimoğlu’ndan boşandı, evliliğin bitmesine gerekçe olarak gösterilen Burcu Tandoğan ile hayatını birleştirdi. Sabah gazetesinden Arzu Kaya’nın haberine göre, İddiaya göre boşanma süreci ve devamında hakarete maruz kalan Ayça Kerimoğlu, Burcu Tandoğan Aner aleyhine koruma tedbiri aldırdı.

‘Kocanı aldım’ diyen kadına 6 suçtan soruşturma - Sayfa 3

Ayça Kerimoğlu, geçen aylarda aile mahkemesine başvurmuş, mahkeme de Tandoğan’ın bir ay süreyle Kerimoğlu’na karşı şiddet, tehdit, aşağılama, hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetmişti. Günaydın’ın duyurduğu bu olayın ardından ikili arasında savcılık soruşturması bulunduğu, Aner hakkında hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığı ihlali, haberleşmenin gizliliğinin ihlali ve ısrarlı takip suçlarından soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

‘Kocanı aldım’ diyen kadına 6 suçtan soruşturma - Sayfa 4

Boşanma davası sırasında Burcu Tandoğan Aner’in kendisine “Senin anan baban yok mu, git onlardan medet um, ayağını denk al, üç kuruşluk varoş, sefil kadın” mesajları attığını ileri süren Kerimoğlu, eski eşinin telefonundan da kendisine “Yerse bana yaz, aşağılık fakir. Bundan sonra sana nafaka harici para da yok. Seni mezara sokacağım. Ne de olsa kocanı elinden aldım. Ben aldım çünkü canım öyle istedi. Kapımda köpek edeceğim seni” diyerek ölmüş annesine de küfrettiğini söyledi.

‘Kocanı aldım’ diyen kadına 6 suçtan soruşturma - Sayfa 5

Kerimoğlu’nun şikâyeti sonrası açılan davada dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.

‘Kocanı aldım’ diyen kadına 6 suçtan soruşturma - Sayfa 6

Çocuğunun babasıyla görüşeceği zaman Aner’in baba-oğulu takip edip bir şekilde yanlarına gittiğini söyleyen Kerimoğlu, dilekçesinde “Bir keresinde Londra’da kavga çıkararak küçük çocuğun yüzünü tırmaladı, Bertan polis çağırarak eşi hakkında şikayetçi oldu” dedi.

‘Kocanı aldım’ diyen kadına 6 suçtan soruşturma - Sayfa 7
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