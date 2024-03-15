‘Kocanı aldım’ diyen kadına 6 suçtan soruşturma

Boşanma davası sırasında Burcu Tandoğan Aner’in kendisine “Senin anan baban yok mu, git onlardan medet um, ayağını denk al, üç kuruşluk varoş, sefil kadın” mesajları attığını ileri süren Kerimoğlu, eski eşinin telefonundan da kendisine “Yerse bana yaz, aşağılık fakir. Bundan sonra sana nafaka harici para da yok. Seni mezara sokacağım. Ne de olsa kocanı elinden aldım. Ben aldım çünkü canım öyle istedi. Kapımda köpek edeceğim seni” diyerek ölmüş annesine de küfrettiğini söyledi.