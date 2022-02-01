YEPYENİ, SEKSİ VE DAHA CESUR BİR MELEK MOSSO

Son günlerin en popüler kadın şarkıcı, yorumcu ve bestecilerinden Melek Mosso, yazı muhteşem bir şarkı ile karşılıyor: BU İŞ BİTMİŞ…
Yepyeni, çok daha taze ve yeni bir ruhla gelen, daha pop bir Melek Mosso şarkısı olan ”Bu iş Bitmiş”, sanatçının ”Hayatım Kaymış” ile iyice perçinlenen başarısını ve sektördeki 4 senenin deneyimini de yansıtıyor. Söz ve müziği Melek Mosso’ya ait olan şarkı Genco Arı ile kaydedildi ve mastering’i Celil Yavuz üstlendi.
Hem hüzünlü ve hem de hareketli bir şarkı.
Melek Mosso’nun geçtiğimiz pandemi döneminde yazdığı bu şarkı dikkat çekici klibi ile de çok konuşulacak ve bundan sonra Mosso’dan dinleyeceğimiz yeni şarkıların da habercisi olacak. Murat Joker’in yönetmenliğinde çekilen klip ve şarkı, Piu sound etiketiyle 1 Temmuz’da dinleyici ile buluşacak.