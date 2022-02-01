YEPYENİ, SEKSİ VE DAHA CESUR BİR MELEK MOSSO

Son günlerin en popüler kadın şarkıcı, yorumcu ve bestecilerinden Melek Mosso, yazı muhteşem bir şarkı ile karşılıyor: BU İŞ BİTMİŞ…



Yepyeni, çok daha taze ve yeni bir ruhla gelen, daha pop bir Melek Mosso şarkısı olan ”Bu iş Bitmiş”, sanatçının ”Hayatım Kaymış” ile iyice perçinlenen başarısını ve sektördeki 4 senenin deneyimini de yansıtıyor. Söz ve müziği Melek Mosso’ya ait olan şarkı Genco Arı ile kaydedildi ve mastering’i Celil Yavuz üstlendi.



Hem hüzünlü ve hem de hareketli bir şarkı.

