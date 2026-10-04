Nurgül Yeşilçay: “Seyirci artık neyin iyi olduğunu çok iyi biliyor”

Nurgül Yeşilçay , Hürriyet yazarı Hakan Gence’ye verdiği röportajda yeni dizisi “Ömür Usta” , oyunculuk kariyeri , değişen hayat anlayışı ve sektörde kadın oyunculara yönelik kalıplar hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu .

Uzun yıllardır televizyon ve sinema dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Yeşilçay, yeni projesinde alışılmış karakterlerinin dışında bir rolle seyirci karşısına çıkıyor. “Ömür Usta”da bir kadın tamirciyi canlandıran oyuncu, rolüne hazırlanırken gerçek ustalarla çalıştığını ve karakterin dünyasını daha iyi anlayabilmek için otomobil tamiri konusunda deneyim kazandığını anlattı.

“Ben halka çok güveniyorum”

Nurgül Yeşilçay, oyunculukta başarının yalnızca tanıtım, imaj ya da popülerlikle açıklanamayacağını düşünüyor. Türk seyircisinin yıllar içinde çok sayıda dizi izlediğini ve artık oyunculuk konusunda oldukça seçici hale geldiğini belirten Yeşilçay, izleyicinin iyi performansla zayıf performansı kolaylıkla ayırt edebildiğini söyledi.

Oyuncu bu düşüncesini, “Ben halka çok güveniyorum” sözleriyle ifade etti.

Yeşilçay’a göre bir projeyi ilk anda öne çıkarmak için güçlü bir tanıtım yapılabilir ancak kalıcı başarıyı belirleyen şey hâlâ oyunculuk ve hikâyenin seyirciyle kurduğu bağ.

“İyi oynamak hâlâ satıyor”

Röportajın en dikkat çeken ifadelerinden biri ise Yeşilçay’ın oyunculuk üzerine söylediği şu söz oldu:

“Ben hâlâ iyi oynamak satıyor diyorum.”

Ünlü oyuncu, izleyicinin yalnızca ekranda gördüğü kişiye değil, karakterin hikâye içindeki yerine ve inandırıcılığına da önem verdiğini düşünüyor. Bu nedenle iyi oyunculuğun değerini kaybetmediğini, aksine seyircinin deneyimi arttıkça daha da önemli hale geldiğini savunuyor.

“Ömür Usta” ile güçlü bir kadın hikâyesi

Yeni dizisinde hayat verdiği Ömür karakterinin güçlü ve kendi kararlarını verebilen bir kadın olması da Yeşilçay’ın özellikle üzerinde durduğu konular arasında yer aldı.

Oyuncu, karakterin yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunmasını ve hikâyesinin bir erkeğin desteğine bağlı şekilde kurulmamış olmasını önemli bulduğunu anlattı. Ömür’ün aşkı, işi ve yaşam mücadelesiyle kendi hikâyesinin merkezinde duran bir kadın olduğunu vurguladı.

Kadın oyuncuların yaş meselesine dikkat çekti

Yeşilçay, televizyon ve sinema sektöründe kadın oyuncuların yaş aldıkça daha sınırlı rollere yönlendirilmesini de eleştirdi.

Erkek oyuncuların ilerleyen yaşlarda romantik ve güçlü karakterlerle ekranda kalmaya devam ettiğini ancak kadınların belirli bir yaştan sonra çoğunlukla anne ya da geri plandaki karakterlere yönlendirildiğini dile getirdi.

Yeşilçay, kadınların belli bir yaştan sonra hayatlarının, aşklarının ya da hayallerinin sona ermiş gibi gösterilmesini doğru bulmadığını ifade etti.

Lüks ve gösterişe bakışı değişti

Hakan Gence ile yaptığı söyleşide Yeşilçay, geçmiş yıllardaki yaşam tarzına da samimi bir şekilde değindi.

Gençlik dönemlerinde lüks markalara ve gösterişli eşyalara daha fazla önem verdiğini anlatan oyuncu, pahalı bir çantanın kendisini daha önemli ya da daha ciddiye alınır göstereceğini düşündüğü zamanlar olduğunu söyledi.

Bugün ise bu düşüncenin tamamen değiştiğini belirten Yeşilçay, el emeği ürünlerin ve kişisel değerin kendisi için daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Bu değişimi anlatırken söylediği “Hayattaki bütün görgüsüzlükleri yaşadığım için çok mutluyum” sözleri de röportajın öne çıkan cümlelerinden biri oldu.

Yıllar içinde değişen bir Nurgül Yeşilçay

Hürriyet yazarı Hakan Gence’nin gerçekleştirdiği söyleşi, Nurgül Yeşilçay’ın yalnızca yeni dizisini değil, yıllar içinde değişen dünyasını da ortaya koydu.

Şöhrete, başarıya ve hayata bakışının zamanla değiştiğini anlatan Yeşilçay, bugün daha sade, daha özgür ve kendisiyle daha barışık bir noktada olduğunu gösterdi.

Oyunculuk konusunda ise düşüncesi net:

“İyi oynamak hâlâ satıyor.”

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