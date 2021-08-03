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Sokak Stili İle Olay Oldu

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Sokak Stili İle Olay Oldu
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03 Ağustos 2021 - 10:15
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ABD’li süper model Bella Hadid tarzıyla gündeme geldi. Güzel modelin iddialı sokak tarzı herkesin dikkatini çekti.

Geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sosyal medyadan duyurduğu sevgilisi Marc Kalman ile New York sokaklarında romantik anlar yaşayan Bella Hadid bu sefer sokak tarzıyla gündemde.

ABD’li süper model Bella Hadid, New York sokaklarında görüntülendi.

HERKES ONA BAKTI

 

Bella Hadid siyah etek-gömlek takımıyla herkesin dikkatini çekti ve fiziğini sergiledi. 24 yaşındaki model, göbek deliğini gösterdiği doksanlı yıllar tarzıyla olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde yeni aşka yelken açan model, tülden hırka tarzı iki düğmeli üstünün altına da sütyen giymemeyi tercih etti. Göğüslerinin belli olmasını umursamayan modeli görenler bir daha baktı.
Dünyaca ünlü model Bella Hadid geçtiğimiz gün Türkiye’de orman yangınlarına dair de bir paylaşım yaparak dikkat çekmişti.
24 yaşındaki Hadid “Tanrım, bu dayanılmaz şekilde üzücü. Türkiye’nin toprakları ve canlıları için dua ediyorum. Türkiye’yi çok seviyorum” açıklamasında bulunmuştu.
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