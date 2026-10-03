Yapay zeka videolarına daha fazla dayanamadı! Yıldız Tilbe’den sert tepki

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyada son dönemde giderek yaygınlaşan yapay zeka içerikleri nedeniyle sitem etti. Kendisinin fotoğraf ve görüntülerinin farklı videolara yapay zeka teknolojisi kullanılarak eklenmesinden rahatsız olduğunu belirten Tilbe, takipçilerinden bu tür içerikleri kendisine göndermemelerini istedi.

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Yıldız Tilbe, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Sanatçı bu kez müzik çalışmalarıyla değil, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan içeriklere yönelik tepkisiyle dikkat çekti.

Görüntülerinin kullanılmasına tepki gösterdi

Yapay zeka araçlarının gelişmesiyle birlikte sosyal medya platformlarında ünlü isimlerin fotoğraf ve videolarının farklı içeriklere eklenmesi oldukça yaygın hale geldi. Yıldız Tilbe de kendi görüntülerinin bu şekilde kullanıldığı videolarla sık sık karşılaştığını belirterek durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Tilbe, takipçilerine yaptığı paylaşımda yapay zeka kullanılarak hazırlanan videoların kendisine gönderilmemesini istedi.

“Yapay zekanızdan bıktım”

Ünlü şarkıcı, paylaşımında bu içeriklerden artık yorulduğunu açıkça ifade etti.

Tilbe, “İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zeka kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekanızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sanatçının açıklaması kısa sürede sosyal medyada dikkat çekerken, yapay zeka teknolojisinin kişilerin görüntülerinin kullanımına ilişkin oluşturduğu tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Yapay zeka içerikleri sosyal medyada yaygınlaşıyor

Son yıllarda yapay zeka destekli görüntü ve video üretim araçlarının kullanımının artmasıyla birlikte, gerçek kişilerin görüntülerinin farklı içeriklerde kullanılmasına yönelik paylaşımlar da çoğaldı.

Özellikle tanınmış kişilerin fotoğrafları ve videoları kullanılarak hazırlanan yapay zeka içerikleri sosyal medya platformlarında hızla yayılabiliyor. Bu içeriklerin bazıları eğlence amacı taşırken, bazıları ise ilgili kişinin bilgisi veya onayı dışında hazırlanabiliyor.

Yıldız Tilbe’nin son açıklaması da sanatçıların kendi görüntülerinin bu tür teknolojiler aracılığıyla kullanılmasına ilişkin yaşadığı rahatsızlığı ortaya koydu.

Tilbe, takipçilerine yaptığı çağrıyla kendisiyle ilgili yapay zeka kullanılarak hazırlanan video ve görsellerin artık kendisine gönderilmemesini istedi.