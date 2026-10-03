MHK krizinde gözler TFF’de! Dursun Özbek’ten dikkat çeken çağrı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Merkez Hakem Kurulu’nda (MHK) yaşanan gelişmeler ve “hakemler dosyası” soruşturmasının ardından ilk kez kapsamlı açıklamalarda bulundu. Özbek, yaklaşan lig maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sessiz kalmasını eleştirirken, MHK’nin mevcut durumuyla liglerin nasıl devam edeceğinin bir an önce açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 121’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma programına katılan Dursun Özbek, kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirilen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Anma töreninde Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Heyet, Ali Sami Yen’in kabrinin ardından Beşiktaş’ın Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın mezarını da ziyaret etti.

Galatasaray’ın hedefi 5. şampiyonluk

Sezonun Galatasaray açısından önemine değinen Dursun Özbek, ligde her karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirtti. Sarı-kırmızılı kulübün hedefinin üst üste 5’inci şampiyonluğu kazanmak olduğunu ifade eden Özbek, Avrupa’da da önceki sezonun üzerine çıkmayı amaçladıklarını söyledi.

Özbek, Galatasaray’ın zorlu dönemlerden geçme konusunda deneyimli olduğunu vurgulayarak takımın yoğun fikstür içerisinde mücadelesini sürdüreceğini dile getirdi.

Milli takımın aldığı sonuçlara da değinen Özbek, A Milli Takım’ın performansının kendilerini üzdüğünü belirtti. Galatasaray Başkanı, bu konuda TFF’nin nasıl bir yol izleyeceğini beklediklerini ifade etti.

“Bir hafta sonra lig başlayacak, ortada MHK yok”

Açıklamalarının önemli bölümünü MHK’de yaşanan gelişmelere ayıran Dursun Özbek, Galatasaray’ın daha önce de kurulun yapısında değişiklik yapılması gerektiği yönündeki görüşünü TFF’ye ilettiğini söyledi.

Özbek, zamanında adım atılması halinde bugün yaşanan tablonun ortaya çıkmasının önlenebileceğini savundu. Önümüzdeki hafta liglerin yeniden başlayacağını hatırlatan Galatasaray Başkanı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanması ve soruşturma kapsamında hakemlere yönelik işlemler nedeniyle mevcut yapının nasıl devam edeceğinin belirsiz olduğunu dile getirdi.

Özbek’in açıklamalarında özellikle TFF’nin kamuoyuna bir yol haritası sunması gerektiği vurgusu öne çıktı. Galatasaray Başkanı, federasyonun sessiz kalmasının belirsizliği artırdığını ve yaşanan tartışmaların daha da büyümesine neden olduğunu söyledi.

“TFF bir an önce ne yapacağını açıklamalı”

Soruşturma kapsamında savcılıkta verilen ifadelerin kamuoyuna yansımasına da değinen Özbek, yaşanan gelişmelerin ardından liglerin bundan sonraki süreçte hangi yönetim yapısıyla devam edeceğinin açıklanması gerektiğini belirtti.

Galatasaray Başkanı, federasyonun bir an önce açıklama yaparak kulüplerin ve futbol kamuoyunun önündeki belirsizliği gidermesi gerektiğini ifade etti.

Özbek, Galatasaray olarak MHK konusunda daha önce çeşitli açıklamalar yaptıklarını ve TFF’ye değişim çağrısında bulunduklarını hatırlatarak, mevcut tablonun kendileri açısından sürpriz olmadığını savundu.

“Lige ara verilecekse verilir”

Dursun Özbek’e, yaşanan gelişmelerin ardından liglerin ertelenmesi veya maçlara ara verilmesi ihtimali de soruldu.

Bu konuda kararın TFF’ye ait olduğunu belirten Özbek, cuma günü Galatasaray’ın maç oynayacağını hatırlattı. MHK Başkanı’nın tutuklu olduğu ve soruşturma kapsamında önemli hakemlerle ilgili de adli işlemler bulunduğu bir ortamda futbol kamuoyunun bazı sorulara yanıt beklediğini söyledi.

Özbek, liglere ara verilmesinin gündeme gelmesi halinde bunun TFF tarafından değerlendirilebileceğini belirtirken, asıl önemli konunun yaşanan sorunların kalıcı biçimde ele alınması olduğunu ifade etti.

Galatasaray Başkanı, benzer tartışmaların ilerleyen dönemde yeniden yaşanmaması için MHK ve hakemlik sisteminin bütün yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

“Sessizliğin kimseye faydası yok”

Dursun Özbek’in açıklamalarında en çok öne çıkan başlıklardan biri de TFF’nin sessizliği oldu.

Federasyonun mevcut gelişmeler karşısında kamuoyuna daha net bir açıklama yapması gerektiğini belirten Özbek, belirsizliğin devam etmesinin Türk futbolundaki tartışmaları büyütebileceğini söyledi.

Özbek, liglerin devam edip etmeyeceğinden bağımsız olarak, hakemlik sisteminin ve MHK’nin geleceğine ilişkin kararların net biçimde ortaya konulması gerektiğini dile getirdi.

Galatasaray Başkanı’nın açıklamaları, liglerin yeniden başlamasına kısa süre kala Türk futbolunda hakemlik sistemine ilişkin tartışmaların gündemde kalmaya devam ettiğini gösterdi. Ancak liglerin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin nihai kararın TFF tarafından verilmesi bekleniyor.