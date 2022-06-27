Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu

Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, tatil sezonunu açtı. Temmuz ayında 50’nci yaşına girecek olan Samyeli’nin yıllara meydan okuyan fiziği yine gündem oldu.

Kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli, iddialı sahne kostümleriyle olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Geçtiğimiz haftalarda Karayipler tatiline giden ve güzel havanın tadını çıkaran Defne Samyeli, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmemişti.

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Fit hali dikkat çeken şarkıcı için “Kim der iki çocuk annesi diye?” yorumu yapılmıştı.

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‘HIZLI VE TELAŞLI’ Tatil sonrası Türkiye’ye geri dönen Defne Samyeli, Asmalımescit’te görüntülenmişti.

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Telaşlı halleriyle dikkat çeken Samyeli, hızlı adımlarla ilerlerken muhabirlerin, “Efendim iyi akşamlar, aceleniz var galiba?” sorusuna yanıt vermişti.

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49 yaşındaki ünlü isim, “Evet, geç kaldım. Yetişmem gereken bir yer var, daha sonra konuşuruz” ifadelerini kullanmıştı.

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Samyeli yine hızlı adımlar ile Soho House adlı mekana girmişti.

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DEFNE PLAJDA Tüm bunların ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli, sahil kenarında çekilen videosu gündem oldu.

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Tatil sezonunu açıp plaja inen Samyeli, yeşil bikiniyle objektif karşısına geçti.

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Defne Samyeli, fit vücuduyla yine adından söz ettirdi. Spor tutkunu olan oyuncu, karın kaslarıyla da dikkat çekti.

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Temmuz ayında 50’nci yaşına girecek olan Samyeli’nin videosu yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendi.

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İşte Defne Samyeli’nin paylaşımı…

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