Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu

Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu

Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, tatil sezonunu açtı. Temmuz ayında 50’nci yaşına girecek olan Samyeli’nin yıllara meydan okuyan fiziği yine gündem oldu.

Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 1

Kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli, iddialı sahne kostümleriyle olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 2

Geçtiğimiz haftalarda Karayipler tatiline giden ve güzel havanın tadını çıkaran Defne Samyeli, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmemişti.

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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 3

Fit hali dikkat çeken şarkıcı için “Kim der iki çocuk annesi diye?” yorumu yapılmıştı.

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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 4

‘HIZLI VE TELAŞLI’

Tatil sonrası Türkiye’ye geri dönen Defne Samyeli, Asmalımescit’te görüntülenmişti.

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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 5

Telaşlı halleriyle dikkat çeken Samyeli, hızlı adımlarla ilerlerken muhabirlerin, “Efendim iyi akşamlar, aceleniz var galiba?” sorusuna yanıt vermişti.

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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 6

49 yaşındaki ünlü isim, “Evet, geç kaldım. Yetişmem gereken bir yer var, daha sonra konuşuruz” ifadelerini kullanmıştı.

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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 7

Samyeli yine hızlı adımlar ile Soho House adlı mekana girmişti.

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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 8

DEFNE PLAJDA

Tüm bunların ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli, sahil kenarında çekilen videosu gündem oldu.

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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 9

Tatil sezonunu açıp plaja inen Samyeli, yeşil bikiniyle objektif karşısına geçti.

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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 10

Defne Samyeli, fit vücuduyla yine adından söz ettirdi. Spor tutkunu olan oyuncu, karın kaslarıyla da dikkat çekti.

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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 11

Temmuz ayında 50’nci yaşına girecek olan Samyeli’nin videosu yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendi.

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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 12

İşte Defne Samyeli’nin paylaşımı…

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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 13
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 14
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 15
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 16
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 17
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 18
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 19
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 20
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 21
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 22
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 23
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 24
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 25
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 26
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 27
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 28
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 29
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 30
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 31
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 32
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Defne Samyeli bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı! Yaşıtlarına meydan okudu - Sayfa 33

HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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