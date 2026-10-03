Ataşehir Belediyesi’nde operasyon! Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

İstanbul’da Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında belediye yönetiminde görev yapan bazı isimlerin yanı sıra belediye çalışanları ve farklı şirketlerle bağlantılı kişilerin de gözaltına alındığı bildirildi.

Başkan Vekili Murat Güneş de gözaltında

Operasyonun en dikkat çeken ismi Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş oldu. Güneş’in yanı sıra belediye bünyesinde görev yapan bazı yöneticiler ve meclis üyeleri de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Murat Korkmaz, Halim Bal, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Gülsüm Aslan, Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Yusuf Karademir, Ersin Yıldırım ve Leyla Terzi’nin bulunduğu açıklandı.

Soruşturmanın konusu rüşvet ve imar işlemleri

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın, belediyedeki bazı imar ve iskan işlemleriyle ilgili iddialara odaklandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, bazı belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında yüksek tutarlı hediye kartları ve para aldığı ve bazı imar değişikliklerinin menfaat karşılığında onaylandığı iddiaları araştırılıyor.

Şüpheliler hakkında ayrıca “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarının bulunduğu bildirildi. Soruşturmadaki iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere de el konulduğu bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Murat Güneş nasıl başkan vekili olmuştu?

Ataşehir Belediyesi’nde bugünkü operasyonun arka planında daha önce yaşanan soruşturma ve başkan vekilliği süreci de bulunuyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in Nisan ayında tutuklanmasının ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi yapılmıştı.

30 Nisan’daki seçimde CHP’nin adayı Murat Güneş ile Cumhur İttifakı’nın adayı Serdar Orhan karşı karşıya geldi. Oylamanın üçüncü turunda Güneş 22 oy alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

Ataşehir’de siyasi dengeler de değişmişti

Operasyondan kısa süre önce Ataşehir Belediye Meclisi’ndeki siyasi dengeler de değişmişti. CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesi AK Parti’ye geçti.

Bu gelişmenin ardından belediye yönetimindeki siyasi tablo yeniden tartışma konusu olurken, Murat Güneş yaptığı açıklamada seçmen iradesine yönelik müdahaleleri takip ettiklerini ve görevlerinin başında olduklarını ifade etmişti.

Yaşanan siyasi gelişmelerin hemen ardından Güneş’in gözaltına alınması, Ataşehir Belediyesi’ndeki süreci yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gözaltındaki isimlerin adli durumları ve savcılığın hazırlayacağı işlemlerle ilgili yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.