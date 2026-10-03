Hande Erçel Paris’i salladı! Süper mini elbisesiyle olay oldu

Oyunculuğunun yanı sıra moda dünyasındaki seçimleriyle de sık sık gündeme gelen Hande Erçel, Paris’te verdiği pozlarla sosyal medyanın dikkatini çekti. Milano Moda Haftası’nın ardından Fransa’nın başkentine geçen ünlü oyuncu, özel tasarım elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Son dönemde katıldığı davetler, moda organizasyonları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Erçel, Paris’teki tarzıyla da takipçilerinin karşısına çıktı. Oyuncunun sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Paris’te objektif karşısına geçti

Hande Erçel, Milano’daki moda etkinliklerinin ardından rotasını Paris’e çevirdi. Moda dünyasının önemli merkezlerinden biri olan kentte çeşitli etkinliklere katılan oyuncu, burada gerçekleştirdiği çekimlerden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Erçel’in tercih ettiği kıyafet ise paylaşımların öne çıkan detaylarından biri oldu. Kırmızı ve siyah tonlarının hakim olduğu özel tasarım süper mini elbisesiyle poz veren oyuncu, iddialı görünümüyle dikkat çekti.

Kamera karşısında farklı pozlar veren Erçel, Paris sokaklarının atmosferini de fotoğraflarına yansıttı.

Tarzıyla yine gündemde

Moda dünyasını yakından takip eden Hande Erçel, son yıllarda yalnızca oyunculuğuyla değil, katıldığı etkinliklerdeki kıyafet tercihleriyle de magazin gündeminde yer alıyor.

Milano Moda Haftası’nın ardından Paris’e geçmesi de oyuncunun moda etkinliklerine yönelik ilgisini bir kez daha ortaya koydu. Paris’te tercih ettiği kırmızı-siyah elbise, özellikle süper mini tasarımıyla dikkat çekti.

Erçel, elbisesini açık bıraktığı saçları ve daha sade bir makyaj tercih ederek tamamladı. Abartıdan uzak makyajı ve doğal saç görünümü, takipçilerinin de beğenisini kazandı.

Sosyal medyada beğeni yağmuru

Hande Erçel’in peş peşe yayınladığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Oyuncunun paylaşımının altı beğeni ve yorumlarla dolarken, takipçileri Erçel’in Paris stiline yönelik olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Bazı kullanıcılar oyuncunun görünümünü beğendiklerini dile getirirken, bazıları da Erçel’in son dönemdeki moda tercihlerini öne çıkardı.

Paylaşımlara gelen yorumlarda “Harika görünüyor”, “Yine çok güzel” ve “Bu kıza bayılıyorum” gibi ifadeler dikkat çekti.

Milano’dan sonra Paris

Hande Erçel’in moda gündemindeki hareketliliği Milano ile sınırlı kalmadı. Milano Moda Haftası kapsamında İtalya’da bulunan oyuncu, etkinliklerin ardından Paris’e geçerek moda dünyasının bir diğer önemli durağında boy gösterdi.

Paris, her yıl dünyaca ünlü markaların defileleri ve özel etkinlikleriyle moda dünyasının merkezlerinden biri olurken, Erçel de kentteki tarzıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Özellikle sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan oyuncunun etkinliklerden paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede magazin gündeminde kendisine yer buldu.

Hande Erçel’in Paris tarzı beğeni topladı

Kırmızı ve siyah renklerin öne çıktığı süper mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Hande Erçel, Paris’teki görünümüyle takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Oyuncunun tercih ettiği sade saç ve makyaj görünümü, iddialı elbisenin ön plana çıkmasını sağladı. Peş peşe verdiği pozlarla objektif karşısına geçen Erçel, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede çok sayıda yorum alan paylaşımlar, Hande Erçel’in moda dünyasındaki görünürlüğünün de devam ettiğini gösterdi.