PERİHAN SAVAŞ’TAN FİLİZ AKIN’A DUYGU DOLU VEDA

Usta oyuncu Perihan Savaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “İş’te Kadın” temalı söyleşiye katılarak sinema dünyasında kadınların karşılaştığı zorluklara ve estetik baskısına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Savaş, ayrıca geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Yeşilçam efsanesi Filiz Akın hakkında da samimi anılarını paylaştı.

“GÜZELLİK BASKISINI KADINLAR KENDİ KENDİNE KURUYOR”

Savaş, sinema ve tiyatro dünyasında kadınlar üzerinde kurulan güzellik baskısının, geçmişte bugünkü kadar belirgin olmadığını vurguladı. Yeşilçam dönemindeki kadın oyuncuların estetik kaygılar taşımadığını belirten usta isim, “Şimdi ise birbirine benzeme modası var. Gencecik kızlar estetikle yüzlerini donduruyor. Bu mimik kaybı, oyunculuğu da etkiliyor” dedi.

Kadınların bu baskıyı çoğunlukla birbirlerinden etkilenerek oluşturduğuna dikkat çeken Savaş, “Estetik yaptıran biri övgü alınca, başkası da peşinden gidiyor. Halbuki güzellik sadece yüzle olmaz, oyunculuk gözlerdeki ışıkla ve bakışlarla aktarılır” sözleriyle genç kuşağa mesaj verdi.

“FİLİZ AKIN’IN CHEESECAKE’İ HÂLÂ DAMAĞIMDA”

Perihan Savaş, geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden Filiz Akın’a dair anılarını da paylaştı. Akın’ı “Kibar, güzel ve çok özel bir kadın” olarak tanımlayan sanatçı, Bodrum’da birlikte geçirdikleri zamanlara değindi.

Savaş, Akın’ın ikram ettiği limonlu cheesecake’i unutamadığını belirterek şu sözleri dile getirdi: “Çaya gitmiştik, limonlu cheesecake yapmıştı. Hâlâ tadı damağımdadır. Tarifini bile aldım, hâlâ evde duruyor. Her yaptığımda onu hatırlıyorum.”

“SETLERDE HER ŞEY ERKEK, KADINLAR VAR OLMA MÜCADELESİ VERİYOR”

Savaş, sinema ve televizyon sektöründe süregelen erkek egemen yapıyı da sert sözlerle eleştirdi. Yönetmeninden ışıkçısına kadar neredeyse tüm set çalışanlarının erkek olduğunu belirten sanatçı, kadınların bu düzende kendilerine alan açmak için çabaladığını vurguladı.

Savaş, kadın yönetmen Bilge Olgaç’tan örnek vererek, “Gerçekten savaşarak film çekerdi ama bir noktadan sonra önü kesilirdi. Neden? Çünkü kadın” diyerek cinsiyet temelli ayrımcılığın hâlen sürdüğüne işaret etti. Kadınların hâlâ ikinci plana atıldığını ifade eden Perihan Savaş, “Bırakın kadınlar yapmak istediğini yapsın” çağrısında bulundu.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/