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Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu’nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor

Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu’nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor
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16 Temmuz 2022 - 14:13

Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu’nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor

Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu’nun eski hali görenleri şaşırttı. Henüz ufak yaşlarda oyunculuğa başlayan ve Aşk-ı Memnu’da Pelin karakterini canlandıran ünlü isim, Mucize Doktor dizisinde de rol almıştı. İşte ünlü ismin estetiksiz hali ve yıllar içindeki değişimi.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 1

Seneler önce ekranlarda reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımda rol alan Hayal Köseoğlu, şimdilerde Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandırıyor.

 

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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 2

Güzelliği ve oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken ismin eski hali ise olay oldu.

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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 3

MAHKUM’UN SASHA’SI HAYAL KÖSEOĞLU’NUN ESKİ HALİ OLAY OLDU!

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan ve dizide Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerle birlikte rol alan Hayal Köseoğlu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla da olay oluyor.

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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 4

20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen ve oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Köseoğlu’nun estetiksiz halini görenler ünlü ismin değişimine inanamadı.

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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 5

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü ismin yüzünde ve ifadesinde bulunan değişim dikkatlerden kaçmadı.

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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 6

İşte Hayal Köseoğlu’nun çok konuşulan bazı fotoğrafları…

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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 7

İşte Hayal Köseoğlu’nun eski fotoğrafı…

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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 8
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 9
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 10
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 11
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 12
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 13
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 14
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 15
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 16
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 17
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 18
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 19
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 20
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 21
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 22
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 23
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 24
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 25
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 26
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 27
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 28
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 29
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 30
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor - Sayfa 31
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