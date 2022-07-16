Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu’nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor

MAHKUM’UN SASHA’SI HAYAL KÖSEOĞLU’NUN ESKİ HALİ OLAY OLDU!

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan ve dizide Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerle birlikte rol alan Hayal Köseoğlu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla da olay oluyor.