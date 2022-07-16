Mahkum’un Sasha’sı Hayal Köseoğlu’nun eski hali şoke etti! Seneler önceki halini gören tanıyamıyor
Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu’nun eski hali görenleri şaşırttı. Henüz ufak yaşlarda oyunculuğa başlayan ve Aşk-ı Memnu’da Pelin karakterini canlandıran ünlü isim, Mucize Doktor dizisinde de rol almıştı. İşte ünlü ismin estetiksiz hali ve yıllar içindeki değişimi.
Seneler önce ekranlarda reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımda rol alan Hayal Köseoğlu, şimdilerde Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandırıyor.
Güzelliği ve oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken ismin eski hali ise olay oldu.
MAHKUM’UN SASHA’SI HAYAL KÖSEOĞLU’NUN ESKİ HALİ OLAY OLDU!
Son dönemin popüler isimlerinden biri olan ve dizide Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerle birlikte rol alan Hayal Köseoğlu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla da olay oluyor.
20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen ve oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Köseoğlu’nun estetiksiz halini görenler ünlü ismin değişimine inanamadı.
YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ
Ünlü ismin yüzünde ve ifadesinde bulunan değişim dikkatlerden kaçmadı.
İşte Hayal Köseoğlu’nun çok konuşulan bazı fotoğrafları…
İşte Hayal Köseoğlu’nun eski fotoğrafı…