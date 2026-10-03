Milli Takım’da kara gece! Belçika karşısında 3-0’lık ağır yenilgi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki üçüncü maçında Belçika’ya konuk oldu. Stade Maurice Dufrasne’de oynanan mücadelede milliler, rakibine 3-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, karşılaşmaya Belçika’nın baskısını kırarak başlamaya çalıştı. Ancak ev sahibi ekip, özellikle hücumdaki etkili isimleriyle Türkiye savunmasına zor anlar yaşattı.

Norveçli hakem Rohit Saggi’nin yönettiği mücadelede Belçika’nın gollerini Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku kaydetti. De Bruyne, 10. ve 59. dakikalarda fileleri havalandırırken, 76. dakikada oyuna dahil olan Lukaku 76. dakikada skoru belirleyen golü attı.

De Bruyne erken golle perdeyi açtı

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da oyunun kontrolünü ele geçirmeye çalışırken Belçika, 10. dakikada öne geçti.

Ceza sahası içerisinde topla buluşan Kevin De Bruyne, düzgün bir vuruşla Uğurcan Çakır’ı mağlup etti. Topun ağlara gitmesiyle Belçika 1-0 öne geçti.

Golden sonra milliler beraberlik için rakip kaleye yüklenmeye başladı. Arda Güler’in bireysel çabaları ve uzaktan şutlarıyla etkili olmaya çalışan Türkiye, aradığı golü bulamadı.

Merih Demiral net fırsatı değerlendiremedi

İlk yarının son bölümünde A Milli Takım adına önemli bir gol fırsatı yakalandı.

Zeki Çelik’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Merih Demiral hareketlendi. Belçika savunmasının arkasında uygun pozisyonda bulunan Merih, kaleye gönderdiği vuruşta istediği isabeti sağlayamadı.

Bu pozisyonun ardından milliler için beraberlik şansı da kaçmış oldu.

Belçika ise ilk yarının son bölümünde hücumdaki etkinliğini sürdürdü. Uğurcan Çakır, De Bruyne’nin kafa vuruşunda yaptığı başarılı kurtarışla farkın açılmasını engelledi.

İlk 45 dakika Belçika’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda De Bruyne bir kez daha sahneye çıktı

İkinci yarıya beraberlik golünü bulma hedefiyle başlayan A Milli Takım, rakip yarı alanda daha fazla görünmeye çalıştı.

Türkiye’nin baskı kurduğu dakikalarda Arda Güler’in kullandığı kornerler ve Yunus Akgün’ün ceza sahası içerisindeki girişimleri dikkat çekti. Ancak Belçika savunması tehlikeleri uzaklaştırmayı başardı.

dakikada ise ev sahibi ekip önemli bir fırsat yakaladı. Lukebakio’nun ceza sahası çevresinden çektiği şut direkten döndü.

Bu pozisyondan kısa süre sonra Türkiye adına da tehlikeli bir atak gelişti. Kerem Aktürkoğlu’nun içeri çevirdiği top sonrası Arda Güler’in şutu savunmaya takıldı.

De Bruyne farkı ikiye çıkardı

Karşılaşmanın 59. dakikasında Kevin De Bruyne bir kez daha sahneye çıktı.

Belçikalı yıldız, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi. Uğurcan Çakır’ın müdahalesine rağmen top filelerle buluşurken skor 2-0’a geldi.

Belçika, ikinci golün ardından oyunun kontrolünü daha fazla eline aldı.

Lukaku skoru belirledi

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, 61. dakikada Romelu Lukaku’yu oyuna dahil etti. Fenerbahçe forması giyen Belçikalı golcü, oyuna girdikten kısa süre sonra takımının üçüncü golünü kaydetti.

dakikada gelişen organize Belçika atağında savunmanın arkasına hareketlenen Lukaku, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu golle birlikte skor 3-0’a geldi ve karşılaşmanın sonucu büyük ölçüde belli oldu.

Kalan dakikalarda Türkiye farkı azaltmak için çaba gösterse de Belçika savunmasını geçemedi. 82. dakikada Merih Demiral’ın uzak mesafeden çektiği sert şut da direğin yanından auta çıktı.

dakikada Arda Güler’in serbest vuruştan yaptığı etkili vuruşta ise Belçika kalecisi Lammens gole izin vermedi.

Karşılaşma Belçika’nın 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Milliler üç maç sonunda puansız kaldı

Bu sonuçla A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki üçüncü maçından da puan çıkaramadı.

Milliler daha önce Fransa ve İtalya karşılaşmalarından da mağlubiyetle ayrılmıştı. İlk üç maç sonunda Türkiye’nin hanesinde puan bulunmazken, attığı gol sayısı 1’de kaldı. Kalesinde ise 8 gol gördü.

Belçika ise aldığı galibiyetle puanını 6’ya yükseltti. Belçika daha önce İtalya’yı deplasmanda mağlup etmiş, Fransa karşısında ise sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.

Sıradaki rakip İtalya

A Milli Takım, Belçika karşılaşmasının ardından gözünü gruptaki bir sonraki maça çevirdi.

Milliler, 5 Ekim Pazartesi akşamı İtalya’ya konuk olacak. Belçika ise aynı tarihte Fransa deplasmanına çıkacak.

Türkiye, İtalya karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılarak gruptaki kötü gidişata son vermeye çalışacak.