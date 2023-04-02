Damla Ersubaşı’nın arkadaşından şoke eden iddia! ‘Kocama gece yarısı müstehcen fotoğraf atıp…’

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı özel hayatıyla gündeme geldi. Ersubaşı’nın yakın arkadaşı Müge Işık şoke eden iddialarda bulundu. Işık arkadaşının kocasına göz diktiğini söyleyince ünlü oyuncudan hemen açıklama geldi. Genç kadın oyuncunun kocasına müstehcen fotoğraf attığını da iddia etti.