Telefon alacaklar dikkat! BDDK’dan 12 ay vade kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımlarında tüketici kredilerine uygulanan vade sınırlarında ve kredi kartlarının asgari ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılan limitlerde değişikliğe gitti.

1 Ekim 2026 tarihli Kurul kararlarıyla hayata geçirilen düzenlemeler, özellikle cep telefonunu kredi kullanarak satın almak isteyen tüketiciler ile kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte belirli fiyat aralığındaki cep telefonları için tüketici kredilerinde daha uzun vade imkanı sağlanırken, kredi kartlarında asgari ödeme oranının belirlendiği limit eşiği de 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı.

40 bin lira ve altındaki telefonlara 12 ay vade

BDDK’nın yeni düzenlemesine göre, fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarının satın alınmasında kullanılan tüketici kredilerinde vade süresi 12 aya kadar uygulanabilecek.

Böylece 40 bin lira sınırının altında veya bu tutara eşit olan telefonları satın almak isteyen tüketiciler, kredi ödemelerini 12 aya yayabilecek.

Fiyatı 40 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarında ise tüketici kredisi açısından daha kısa bir vade uygulanacak. Bu gruptaki telefonlarda kredi vadesi 3 ayla sınırlandırılacak.

Düzenleme, telefon fiyatına göre kredi vadesinin farklılaşmasını sürdürüyor ancak 40 bin lira ve altındaki cihazlar için daha uzun ödeme imkanı getiriyor.

Yenilenmiş telefonlarda sınır 50 bin lira

BDDK, yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları için ise farklı bir fiyat eşiği belirledi.

Buna göre fiyatı 50 bin lira ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında tüketici kredisi vadesi 12 aya kadar çıkabilecek.

50 bin liranın üzerinde fiyatla satılan yenilenmiş cep telefonlarında ise tüketici kredisi için uygulanabilecek maksimum vade 3 ay olacak.

Bu düzenlemeyle yenilenmiş telefonların satın alınmasında yeni cihazlardan farklı bir fiyat kriteri uygulanmış oldu.

Kredi kartıyla cep telefonu alımında mevcut uygulama devam ediyor

BDDK’nın açıklamasında kredi kartıyla cep telefonu alımlarına ilişkin mevcut uygulamanın sürdürüleceği de belirtildi.

Buna göre yenilenmiş ürün kapsamında bulunmayan cep telefonlarının kredi kartıyla satın alınmasında taksitlendirme yapılamayacak.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında ise farklı bir uygulama bulunuyor. Bu ürünlerin kredi kartıyla satın alınmasında herhangi bir fiyat sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksit imkanı devam edecek.

Dolayısıyla tüketiciler açısından telefonun “yenilenmiş ürün” kapsamında olup olmaması, kredi kartıyla yapılacak alışverişte taksit imkanını doğrudan etkileyen unsurlardan biri olacak.

Kredi kartlarında 50 bin liralık eşik değişti

BDDK’nın düzenlemesindeki bir diğer önemli değişiklik ise kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarında kullanılan limit sınırına ilişkin oldu.

Daha önce kredi kartı limitinin 50 bin lira ve altında veya üzerinde olmasına göre farklılaştırılan asgari ödeme oranlarında yeni bir eşik belirlendi.

Yeni kararla birlikte bu sınır 100 bin liraya yükseltildi.

100 bin lira ve altındaki kartlarda yüzde 20

Yeni düzenlemeye göre kredi kartı limiti 100 bin lira ve altında olan kullanıcıların asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20’si olarak uygulanacak.

Örneğin dönem borcu 20 bin lira olan ve kredi kartı limiti 100 bin lira veya altında bulunan bir tüketicinin asgari ödeme tutarı 4 bin lira olacak.

100 bin liralık limitin üzerindeki kredi kartlarında ise farklı oran uygulanacak.

100 bin liranın üzerindeki kartlarda oran yüzde 40

Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan kullanıcılar için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirlendi.

Böylece yeni düzenlemeyle birlikte 100 bin lira sınırı, kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme oranının belirlenmesinde temel eşik haline geldi.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kredi kartı kullanıcılarının ödemesi gereken asgari tutar, kart limitlerine göre yeniden şekillenecek.

Yeni düzenleme tüketicileri yakından ilgilendiriyor

BDDK’nın aldığı kararlar, hem cep telefonu satın almak isteyen tüketicilerin kullanabileceği kredi vadelerini hem de kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutarları etkiliyor.

Özellikle 40 bin lira ve altında fiyatı bulunan cep telefonlarında tüketici kredisi vadesinin 12 aya çıkarılması, daha uzun ödeme planı oluşturmak isteyen tüketiciler açısından yeni bir seçenek sunuyor.

Yenilenmiş telefonlarda ise bu sınır 50 bin lira olarak uygulanacak.

Kredi kartlarında ise daha önce 50 bin lira olan limit eşiğinin 100 bin liraya yükseltilmesiyle birlikte asgari ödeme oranlarının uygulandığı limit grupları değişmiş oldu.