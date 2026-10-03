Şebnem Ferah 6 yıl sonra sahnede! Ankara’da 52 bin kişiyi coşturdu

Türk rock müziğinin güçlü kadın vokallerinden Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından Ankara’da hayranlarıyla yeniden buluştu. Yaklaşık 6 yıl sonra başkentte sahne alan sanatçı, Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı’nda düzenlenen konserde 52 bin müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu yıl yeniden konser programına dönen Şebnem Ferah, İstanbul ve İzmir’in ardından Ankara’da müzikseverlerin karşısına çıktı. Günler öncesinden yoğun ilgi gören ve biletleri satışa sunulduğu gün tükenen konser için binlerce kişi etkinlik alanını doldurdu.

Konser öncesinde alanın çevresinde uzun kuyruklar oluşurken, Şebnem Ferah’ın sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşandı. Müzikseverler, sanatçıyı alkışlar ve tezahüratlarla karşıladı.

Şebnem Ferah sahneye “Anka kuşu” metaforuyla çıktı

Konserin açılışında Şebnem Ferah’ın müzik kariyerine gönderme yapan özel bir görsel çalışmaya yer verildi. Sanatçının kariyerinden izler taşıyan şarkılar, “Anka kuşu” metaforuyla LED ekrana yansıtıldı.

Görsel şovun ardından Ferah, “Çakıl Taşları” ve “Başka Bir Yol Var” şarkılarıyla konserine başladı. Güçlü vokali ve sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, gecenin ilerleyen dakikalarında kariyerinin farklı dönemlerinden sevilen eserlerini seslendirdi.

Konser alanını dolduran binlerce kişi, Ferah’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Sevilen şarkılarını Ankara için söyledi

Şebnem Ferah, konser boyunca hayranlarının hafızasında yer eden çok sayıda eserini seslendirdi. “Can Kırıkları”, “Sil Baştan”, “Sigara”, “Bu Aşk Fazla Sana”, “Mayın Tarlası”, “Ben Şarkımı Söylerken” ve “Deli Kızım Uyan” gibi parçalar, gecenin en fazla ilgi gören şarkıları arasında yer aldı.

Ferah’ın sahnedeki performansı sık sık alkışlarla kesilirken, özellikle uzun süredir konser vermesini bekleyen hayranlarının şarkılara yoğun katılım gösterdiği görüldü.

Sanatçıya sahnede Ozan Tügen klavyede, Buket Doran bas gitarda, Aykan İlkan davulda, Serdar Barçın üflemeli çalgılarda, Barış Manisa gitarda ve Ceren Tügen Akdeniz geri vokalde eşlik etti.

“İlk 3-4 şarkıda heyecan had safhada oluyor”

Konserin ilk bölümünde dinleyicilerine seslenen Şebnem Ferah, yıllar sonra yeniden böylesine büyük bir kalabalığın karşısında bulunmanın kendisi açısından da heyecan verici olduğunu anlattı.

Ankara’daki havanın soğuk olması nedeniyle konuşma bölümünü fazla uzatmak istemediğini belirten sanatçı, daha çok şarkılarıyla devam etmek istediğini ifade etti.

Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden kalabalık bir kitlenin karşısına çıkmasının heyecanını şu sözlerle anlattı:

“Çok kalabalık olduğu zaman, üstelik de araya 6 küsur yıl girince konuşmak, daha doğrusu cümleleri manalı seçmeye çalışmak zor oluyor. İlk 3-4 şarkıda bende de heyecan had safhada oluyor.”

Sanatçı, konserin başında dinleyicilerin geceden memnun kalmasını dileyerek Ankaralı müzikseverlerle birlikte güzel bir akşam geçirmek istediğini söyledi.

Dinleyicilerine teşekkür etti

Şebnem Ferah, konser için alanı dolduran hayranlarına da teşekkür etti. Ankara’da kendisini yalnız bırakmayan müzikseverlere seslenen sanatçı, birlikte vakit geçirmeyi tercih ettikleri için memnuniyetini dile getirdi.

Ferah, “Geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için, burada beraber olmayı tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz.” sözleriyle dinleyicilerini selamladı.

Konser boyunca Şebnem Ferah’ın farklı dönemlerde yayımladığı albümlerden parçalar seslendirilirken, özellikle uzun süredir canlı performansını bekleyen hayranları için gece özel bir anlam taşıdı.

Konser takvimi devam ediyor

Şebnem Ferah’ın yeniden başlayan konser programı Ankara performansının ardından da devam edecek.

Sanatçı, konser serisi kapsamında 10 Ekim’de Antalya’da, 17 Ekim’de İstanbul’da, 24 Ekim’de Bursa’da, 31 Ekim’de Adana’da ve 7 Kasım’da yeniden İstanbul’da sahne alacak.

Ankara konserinde 52 bin müzikseverle buluşan Şebnem Ferah’ın önümüzdeki konserlerinde de geniş bir dinleyici kitlesiyle bir araya gelmesi bekleniyor.