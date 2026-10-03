Bahar Feyzan’dan “gözaltı” iddiasına sert yanıt! Uçak kapısında polis detayı

Gazeteci Bahar Feyzan hakkında ortaya atılan “gözaltına alındı” iddiaları, Feyzan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Feyzan, gözaltına alınmadığını belirterek polislerin uçağın kapısına kadar geldiğini ve daha sonra herhangi bir işlem yapmadan ayrıldığını söyledi.

Feyzan, yaşananların geçmiş dönemde CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile arasında başlayan ve yargıya taşınan süreçle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

“Gözaltına alınmadım” açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahar Feyzan, hakkında çıkan gözaltı haberlerine tepki gösterdi. Feyzan, polislerin uçağın kapısına kadar geldiğini ancak kendisinin gözaltına alınmadığını ifade etti.

Gazeteci, polislerin görevleri gereği uçağa geldiğini, durumun anlaşılmasının ardından ise ayrıldıklarını söyledi.

Feyzan’ın açıklamalarına göre olayın arka planında Tuncay Özkan ile arasında daha önce yaşanan hukuki süreç bulunuyor. Özkan’ın Feyzan hakkında açtığı davalar ve bu davalar kapsamında alınan adli kararlar, taraflar arasındaki tartışmanın merkezinde yer alıyor.

Hukuki süreç üzerinden karşılıklı açıklamalar

Bahar Feyzan, açıklamasında Tuncay Özkan’ın kendisine yönelik açtığı davalarla ilgili kendi değerlendirmelerini de paylaştı. Feyzan, Özkan’ın açtığı davalarda sonuç alamadığını öne sürerken, süreçte görev yapan avukatla ilgili de çeşitli iddialar ortaya attı.

Feyzan, bazı tebligatların kendisine ulaşmadığını ve adres konusunda sorun yaşandığını iddia etti. Bu nedenle kendisinin ilgili çağrılardan haberdar olmadığını savunan Feyzan, yaşanan gelişmelerin ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öne sürdü.

Ancak bu anlatımların Feyzan’ın kendi açıklamalarına dayandığı, taraflar arasındaki hukuki süreçteki tüm iddiaların mahkeme kararlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Özkan daha önce yakalama kararını duyurmuştu

Bahar Feyzan ile Tuncay Özkan arasındaki hukuki gerilim daha önce de kamuoyuna yansımıştı. 2025 yılında Özkan, Feyzan hakkında yakalama kararı çıktığını sosyal medya hesabından duyurmuş ve kararın, mahkemenin ifade çağrılarına uyulmamasıyla bağlantılı olduğunu belirtmişti.

Özkan’ın o dönemdeki açıklamasına göre Feyzan, kendisi hakkında açılan davaların duruşmalarına kendisinin veya avukatının katılmaması ve mahkemenin ifade verme çağrılarına uymaması nedeniyle yakalama kararıyla karşı karşıya kalmıştı.

Feyzan’ın son açıklamasında ise bu sürecin farklı bir boyutu ele alındı. Gazeteci, kendisine ulaşmadığını iddia ettiği tebligatlar üzerinden yaşanan sürece ilişkin itirazlarını dile getirdi.

Feyzan’dan Özkan’a sert ifadeler

Açıklamasının devamında Tuncay Özkan’a yönelik sert ifadeler kullanan Bahar Feyzan, aralarındaki hukuki mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Feyzan, Özkan’a yönelik paylaşımını, “Daha kaybedecek çok davan vardır” ifadeleriyle tamamladı.

Taraflar arasındaki gerilim geçmiş yıllara uzanıyor. Feyzan daha önce de Özkan hakkında çeşitli iddialarda bulunmuş, Özkan ise bu açıklamalara karşılık hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.

“Gözaltı” tartışmasının arka planı

Son gelişmeyle birlikte sosyal medyada gündeme gelen “gözaltına alındı” iddiası ile Feyzan’ın kendi açıklaması arasında fark bulunuyor. Feyzan, kendisinin gözaltına alınmadığını özellikle vurgularken, polislerin uçağın kapısına kadar geldiğini doğruladı.

Yaşanan olayın hangi adli karar kapsamında gerçekleştiği ve süreçte bundan sonraki hukuki adımların ne olacağı ise tarafların açıklamaları ve ilgili yargı süreci üzerinden netleşecek.

Bahar Feyzan’ın açıklamaları, Tuncay Özkan ile arasında daha önce başlayan hukuki tartışmayı yeniden gündeme taşırken, tarafların karşılıklı iddiaları sosyal medyada da tartışılmaya devam ediyor.