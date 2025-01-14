‘YENİDOĞAN ÇETESİ’ DAVASINDA ÇARPICI GELİŞME: SGK’YA 10 KATI FATURA KESMİŞLER

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son iki yılda özel hastaneler tarafından kesilen faturaların ciddi bir sorun oluşturduğunu açıkladı. Yenidoğan çetesinin faaliyetleriyle ilgili olarak Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, çeteye bağlı hastaneler tarafından SGK’ya kesilen faturalar, devlet hastanelerinin faturalarının 10 katı kadar büyük olduğu ortaya çıktı.

2,5 Milyar Liralık Fatura

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkililerinin TBMM’de yaptığı sunumda, özel hastaneler tarafından son iki yılda kesilen 2 milyar 500 milyon liralık faturaların henüz denetimden geçmediği belirtildi. Adnan Ertem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı, bu faturaların yalnızca belge olarak mevcut olduğunu, henüz onaylanmış bir alacak olmadığını ifade etti. Bu miktarın, 2023 yılında kamu hastanelerine yapılan ödeme tutarının 10 katından fazla olduğu vurgulandı.

Şafak Hastaneleri ile İlgili Sorunlar

Adnan Ertem, Şafak Hastaneleri ile yaşadıkları sorunları örnek göstererek, bu hastane ile devam eden 189 dava olduğunu belirtti. 2018 yılında imzalanan sözleşmenin mahkeme kararıyla devam ettiğini ifade eden Ertem, hastane yönetiminin çeşitli yasal yollarla yaptırımları engellediğini açıkladı. Şafak Hastaneleri’yle yapılan sözleşme sona ermiş olmasına rağmen, mahkeme kararı ile sözleşme geçerliliğini koruyor.

Denetimlerden Sonuç Alınamaması

Şafak Hastaneleri’nin 32 kez denetlendiği fakat herhangi bir önlem alınamadığı belirtilirken, CHP Milletvekili Ali Karaoba, bu durumun üst düzey bürokrasiye olan güven eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını sorguladı. Karaoba, Cumhurbaşkanı’nın 24 Eylül’de hastane sahipleriyle Amerika’ya gitmesinin ardından yapılan denetimlerin sağlıklı ve tarafsız olup olmayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.

SGK’nın Karşılaştığı Zorluklar

Ertem, hastanelerde riskli alanlara yoğun denetim uyguladıklarını, ancak bazen yasal süreçlerin ve mahkeme kararlarının engelleyici olabildiğini belirtti. SGK’nın, bu tür durumlarla başa çıkabilmek için daha etkin bir yaklaşım geliştirmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/