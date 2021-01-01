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Prof. Ceyhan’dan Omicron Açıklaması: 100 Bin Vakaları Göreceğiz

Prof. Ceyhan’dan Omicron Açıklaması: 100 Bin Vakaları Göreceğiz
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05 Ocak 2022 - 15:28

Prof. Ceyhan’dan Omicron Açıklaması: 100 Bin Vakaları Göreceğiz

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk yayınında Omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Ceyhan'dan Omicron Açıklaması: 100 Bin Vakaları Göreceğiz

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’ün Omicron varyantıyla ilgili konuştu. “Omicron’un pandeminin sonunu getireceği fikrine kesinlikle katılmıyorum” diyen Ceyhan, “Bu kadar yoğun bulaşma yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olur. O varyantlar bu kadar hafif seyretmeyebilir” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk yayınında Omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Omicron’un pandeminin sonunu getireceği fikrine karşı çıkan Ceyhan, hızlı tarama testleri önerisinde bulundu.

Vaka artışında yılbaşı etkisinin olup olmadığıyla ilgili konuşan Ceyhan, “Etkisini henüz gördük diyemeyiz. Çünkü uzun bir kuluçka süresi olabilir. Sadece yılbaşı kutlaması değil yoğun bir şekilde kalabalık ortamlarda toplantılar devam ediyor, toplu taşıma araçlarında kalabalık azaltılamadı.” dedi.

“İki doz aşılama Omicron’un yayılmasını önlemiyor”

Ceyhan, “İki doz aşı uygulamasının Omicron’un önlemede yetersiz olmadığını öğrendik. Aşılamadan söz edersek 2 doz değil 3 dozu kaç kişinin vurduğu önemli. İki doz aşılama Omicron’un yayılmasını önlemiyor.” ifadelerini kullandı.

“Yeni varyantlar hafif seyretmeyebilir”

Omicron varyantının pandeminin sonunu getireceği yönündeki söylemlere tepki gösteren Ceyhan, “Omicron’un pandeminin sonunu getireceği fikrine kesinlikle katılmıyorum. Çünkü Omicron’un bu kadar şiddetli yayılmasının nedeni kişilerin arka arkaya ile enfekte olabilmesi.” dedi.

“Vakaların 100 binleri bulduğunu göreceğiz”

Artan vaka sayılarına dikkat çeken Ceyhan, şöyle konuştu:

“Kuluçka süresi bütün varyantlarda 14 güne kadar uzayabiliyor. Omicron daha hafif seyrediyor. Ancak ABD 1 milyon civarında bir vakaya ulaştı. O zaman bile gördüğümüz ölüm sayılarında artış yok ama azalma da yok. O yüzden aman bu hafif seyrediyor algısı çok yanlış. Bu kadar yoğun bulaşma yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olur. O varyantlar bu kadar hafif seyretmeyebilir. Omicron’un bu kadar yayılması şu korkuyu ortaya çıkarıyor… Sağlık alanında çalışan insan bulunamıyor. Bundan sonra artık bu vaka sayıları dalgalanma ile gidecek. Vakaların 100 binleri bulduğunu göreceğiz. Şu andaki mevcut önlemlerle bir şey yapamayız, yeni türün yayılması önlenemez.”

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