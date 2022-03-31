Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Putin artık daha popüler! Dikkat çeken tablo…

Putin artık daha popüler! Dikkat çeken tablo…
0 views
31 Mart 2022 - 18:56

Putin artık daha popüler! Dikkat çeken tablo…

Putin artık daha popüler Dikkat çeken tablo...

Levada Center’ın Ukrayna işgali sonrası ilk kez yaptığı ankete göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in popülaritesi arttı. Ankete göre, Rusların yüzde 80’inden fazlası başkanlarının eylemlerini desteklediklerini söylüyor.

Rusya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Levada Center’ın yaptığı ankete göre Rusya Devlet Başkanı Putin’in savaş sonrası popülaritesi arttı.

HALKIN YÜZDE 83’Ü PUTİN’İ ONAYLIYOR

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme kararı aldığı tarih olan 24 Şubat’tan bu yana yapılan ilk ankete göre Rusların yüzde 83’ü Başkan Putin’in eylemlerini onaylıyor. Bu oran Şubat başında yüzde 71’di.

Ankete katılanların yüzde 15’in Putin’in eylemlerini onaylamadığını belirtirken yüzde 2’si hiçbir fikri olmadığını belirtti.

Levada’nın yayınladığı rakamlara göre, Rus hükümeti ve Başbakanı Mihail Mişustin’in de puanlarında ciddi bir iyileşme söz konusu.

MEDYAYA CİDDİ KISITLAMALAR

Rus lider Ukrayna’yı işgal etme kararı aldığında Kiev’i NATO ile yakın ilişkiler kurmakla ve Batı yanlısı olmakla suçlamış ve ülkede Rusça konuşulanlara soykırım yapıldığını iddia etmişti.

O günden bu yana Putin’in iddiaları Rus devlet televizyonları tarafından günlük olarak yayınlanırken eleştiri yapan medya kuruluşlarına ciddi kısıtlamalar getirildi.

Rusya hükümeti bu süreçte ayrıca silahlı kuvvetleri hakkında “yanlış” bilgi yayınlamayı suç haline getirdi ve popüler sosyal ağlar Facebook, Instagram ve Twitter’ı yasakladı.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz’le ilişki yaşayan Sevda Demirel’den cinsellik itirafıCinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz’le ilişki yaşayan Sevda Demirel’den cinsellik itirafı
Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu…Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu…
‘Çöl tozu’ uyarısı: Bu dönemlerde ölümlerde artış gözlemledik‘Çöl tozu’ uyarısı: Bu dönemlerde ölümlerde artış gözlemledik
Ukrayna’da korkunç tecavüz iddiaları!Ukrayna’da korkunç tecavüz iddiaları!
Son dakika… Türkiye’ye peş peşe müzakere teşekkürü!Son dakika… Türkiye’ye peş peşe müzakere teşekkürü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seren Serengil’e Hapis İstemi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz’le ilişki yaşayan Sevda Demirel’den cinsellik itirafı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyma Subaşı eteğinin boyu ile olay oldu! Dudaklarını görenler ise yoruma koştu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Çöl tozu’ uyarısı: Bu dönemlerde ölümlerde artış gözlemledik
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna’da korkunç tecavüz iddiaları!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Türkiye’ye peş peşe müzakere teşekkürü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’da çifte sakatlık şoku! Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Putin artık daha popüler! Dikkat çeken tablo…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cüneyt Arkın Kitabında Kemal Sunal ile Anılarını Yazdı; Orhan Gencebay Tepki Gösterdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Biden: Türkiye’deki Müzakereleri Takip Ettik, Rusya’nın Adımlarını İzleyeceğiz
SON DAKİKA HABERLERİ
Kritik NATO zirvesi başladıMart 24, 2022-4:20 pm
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti… ‘Kız isteme olayı çok saçma’Mart 23, 2022-2:42 pm
İlyas Salman hakim karşısında: 2 yıl hapis istemiMart 22, 2022-3:56 pm
Suriyeli öğrencilerin görüntüleri gündem olduMart 22, 2022-3:54 pm
Zelenskiy’e suikast son anda önlendi! Suikastçının evinden çıkanlar şoke ettiMart 22, 2022-3:50 pm
SON DAKİKA! Erdoğan, Limak ve Bakanlara Suç DuyurusuMart 22, 2022-2:26 pm
Bahçeli Furkancıları Döven Polislerin Alnından ÖptüMart 22, 2022-2:23 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !