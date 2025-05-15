UKRAYNA LİDERİ ZELENSKY TÜRKİYE’DE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya ile barış müzakereleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi. İstanbul’da yapılacak olan kritik Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi konuşan Zelensky, “Rusya sadece göstermelik bir heyet gönderiyor” açıklamasıyla dikkat çekti.
Bugün Türkiye, uluslararası diplomasinin merkezlerinden biri haline geldi. Rusya ve Ukrayna heyetleri, öğleden sonra İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi‘nde önemli bir barış görüşmesi gerçekleştirecek. Bu görüşmeler öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kritik bir görüşme yapmak üzere Ankara’ya geldi.
ZELENSKY’DEN RUSYA’YA TEPKİ: “GÖSTERMELİK HEYET GÖNDERİYORLAR”
Zelensky’yi taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Karşılamanın ardından kısa bir açıklama yapan Zelensky, Rusya’nın müzakerelere yaklaşımıyla ilgili eleştirilerde bulundu.
“Rusya’dan görüşmelere kimin katılacağı konusunda resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Gönderilen heyet göstermelik gibi görünüyor,” dedi.
Zelensky, Erdoğan ile yapacağı görüşmenin ardından İstanbul’daki müzakerelere katılıp katılmayacağına karar vereceklerini de belirtti.
ZELENSKY-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
Zelensky, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine başladı. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı, olası ateşkes adımları, tahıl koridoru ve esir değişimi gibi başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor.
UKRAYNA’NIN MÜZAKERE HEYETİ BELLİ OLDU
Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, İstanbul’daki görüşmelerde Ukrayna’yı temsil edecek isimler şunlar:
Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha
Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak
Savunma Bakanı Rüstem Umerov
Zelensky’nin danışmanı Ihor Jovkva
Çok sayıda üst düzey diplomat ve askeri yetkili
RUSYA HEYETİNE PUTİN KATILMAYACAK
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müzakerelere doğrudan katılmayacağı bildirildi. Görüşmelere, danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet katılacak.
Rusya heyetindeki diğer isimler:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin
Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov
Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin
Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin
İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya
Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk
Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov
GÖZLER ŞİMDİ İSTANBUL’DAKİ ZİRVEDE
Ankara’da gerçekleştirilen görüşmenin ardından Zelensky’nin İstanbul’a geçip geçmeyeceği merak konusu. Diplomatik kaynaklara göre, Erdoğan-Zelensky görüşmesinden çıkacak sonuçlar, Ukrayna tarafının İstanbul’daki görüşmelere katılım şeklini belirleyecek.