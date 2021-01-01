8 bin 400 lira Maaşla Garson Bulamıyormuş!

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Dürümcü Emmi’nin sahibi, 8 bin 400 lira maaşla uzun zamandır garson bulamadığını söyleyerek “İş beğenmemezlik had safhada. Türkiye’de işsizlik olduğuna inanmıyorum” dedi.

İstanbul Kadıköy’de bulunan Dürümcü Emmi’nin sahibi 8 bin 400 liraya yaklaşan maaş tutarıyla, uzun zamandır garson arayışında olduğunu iddia etti.

‘İş beğenmemezlik had safhada’

Dürümcü Emmi’nin sahibi, “Burada garsonlar net olarak 8 bin 400 lira alıyor. Ne yazık ki buna rağmen eleman bulamıyoruz. İnsanlar beğenmiyor. Diyorlar ki; benim işim az olsun, ben az çalışayım evime 3-5 bin lira götüreyim. İş beğenmemezlik had safhada. Türkiye’de işsizlik olduğuna inanmıyorum” ifadelerini kullandı.