BENZİNE VE MOTORİNE ZAM YOLDA: 16 OCAK’TA GEÇERLİ OLACAK

Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar yolda. Araç sahiplerini üzecek bu zamlar, 16 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.
Zam Detayları
- Motorin: Litre başına 2,34 TL zam yapılacak.
- Benzin: Litre başına 1,56 TL zam bekleniyor.
Güncel Akaryakıt Fiyatları (14 Ocak 2025)
- İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 45,30 TL, Motorin: 45,77 TL, LPG: 26,17 TL
- İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 45,15 TL, Motorin: 45,66 TL, LPG: 25,61 TL
- Ankara:
Benzin: 45,78 TL, Motorin: 46,43 TL, LPG: 26,11 TL
- İzmir:
Benzin: 46,16 TL, Motorin: 46,82 TL, LPG: 26,01 TL
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları şu şekilde hesaplanıyor:
- Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor.
- ÖTV ve EPDK Payı Eklenmesi: Bu maliyetlere ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor.
- KDV Eklemesi: Son olarak KDV eklenerek pompa satış fiyatı belirleniyor.
Bu zamlarla birlikte akaryakıt maliyetlerinin günlük hayat üzerindeki etkisinin artacağı öngörülüyor.
Kaynak: https://www.ensonhaber.com/