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BENZİNE VE MOTORİNE ZAM YOLDA: 16 OCAK’TA GEÇERLİ OLACAK

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar yolda. Araç sahiplerini üzecek bu zamlar, 16 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.

Zam Detayları

  • Motorin: Litre başına 2,34 TL zam yapılacak.
  • Benzin: Litre başına 1,56 TL zam bekleniyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (14 Ocak 2025)

  • İstanbul Avrupa Yakası:
    Benzin: 45,30 TL, Motorin: 45,77 TL, LPG: 26,17 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası:
    Benzin: 45,15 TL, Motorin: 45,66 TL, LPG: 25,61 TL
  • Ankara:
    Benzin: 45,78 TL, Motorin: 46,43 TL, LPG: 26,11 TL
  • İzmir:
    Benzin: 46,16 TL, Motorin: 46,82 TL, LPG: 26,01 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları şu şekilde hesaplanıyor:

  1. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor.
  2. ÖTV ve EPDK Payı Eklenmesi: Bu maliyetlere ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor.
  3. KDV Eklemesi: Son olarak KDV eklenerek pompa satış fiyatı belirleniyor.

Bu zamlarla birlikte akaryakıt maliyetlerinin günlük hayat üzerindeki etkisinin artacağı öngörülüyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM YOLDA: 16 OCAK’TA GEÇERLİ OLACAK
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