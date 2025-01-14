BENZİNE VE MOTORİNE ZAM YOLDA: 16 OCAK’TA GEÇERLİ OLACAK

Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar yolda. Araç sahiplerini üzecek bu zamlar, 16 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.

Zam Detayları

Motorin: Litre başına 2,34 TL zam yapılacak.

Litre başına 2,34 TL zam yapılacak. Benzin: Litre başına 1,56 TL zam bekleniyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (14 Ocak 2025)

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 45,30 TL, Motorin: 45,77 TL, LPG: 26,17 TL

Benzin: 45,30 TL, Motorin: 45,77 TL, LPG: 26,17 TL İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 45,15 TL, Motorin: 45,66 TL, LPG: 25,61 TL

Benzin: 45,15 TL, Motorin: 45,66 TL, LPG: 25,61 TL Ankara:

Benzin: 45,78 TL, Motorin: 46,43 TL, LPG: 26,11 TL

Benzin: 45,78 TL, Motorin: 46,43 TL, LPG: 26,11 TL İzmir:

Benzin: 46,16 TL, Motorin: 46,82 TL, LPG: 26,01 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları şu şekilde hesaplanıyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor. ÖTV ve EPDK Payı Eklenmesi: Bu maliyetlere ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. KDV Eklemesi: Son olarak KDV eklenerek pompa satış fiyatı belirleniyor.

Bu zamlarla birlikte akaryakıt maliyetlerinin günlük hayat üzerindeki etkisinin artacağı öngörülüyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/