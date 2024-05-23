Everest’te kaybolan Kenyalı dağcıdan kötü haber

AFP adlı haber ajansının geçtiği habere göre, Nepalli yerel bir yetkili Joshua Cheruiyot Kirui’nin öldüğünü, rehberin ise henüz bulunamadığını açıkladı.

Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest’e tırmanmak deneyimli dağcılar için bile son derece zor ve riskli görülüyor. Nepal gazetesi Himalayan Times’ta çıkan haberde ise Kenyalı dağcının son dinlenme noktasında kötüleştiğini rehberinin bütün ısrarlarına rağmen “geri dönmeyi ve oksijen olmayı reddettiğini” belirtti.

Geçen hafta Kenyalı dağcı geçen günlerde BBC’ye bu zorlu tırmanış için kapsamlı hazırlıklardan geçtiğini ve inişini Çarşamba günü planlandığını söylemişti.

Dağda ölü bulunduğu belirtilen Kirui, Instagram’daki son gönderisinde, ilave oksijen olmadan Everest’in zirvesine çıkabileceğine olan güvenini dile getirmişti.

Kenya dağcılık camiası ölüm haberinin alınmasından sonra yasa boğulurken Kirui’nin dağcı arkadaşı James Muhia, sosyal medya platformu X’ üzerinden yaptığı paylaşımda “Kardeşimiz şimdi dağda dinleniyor. Uzun bir gece oldu. Huzurlu uyu” ifadelerine yer verdi. Kirui’nin ölümü bu hafta içinde Everest’te kaydedilen dördüncü ölüm oldu. Himalayan Times’ın haberine göre, bir Rumen dağcı, bir İngiliz dağcı ve onun Nepalli rehberi de bu hafta içinde Everest tırmanışında hayata gözlerini yumdu.