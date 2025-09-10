  1. Haberler
  3. YAZAR AYŞE KULİN’İN ACI GÜNÜ: EŞİ ENGIN BARAZ YAŞAMINI YİTİRDİ

YAZAR AYŞE KULİN’İN ACI GÜNÜ: EŞİ ENGIN BARAZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ayşe Kulin, 1985’ten bu yana hayat arkadaşı olan eşi Engin Baraz’ı kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kulin, “1985’den beri can yoldaşım, hayat arkadaşım, sevgili Engin’imi kaybettim. Ona kavuşana kadar acımın tarifi yok. Nurlar, ışıklar içinde uyusun” ifadelerini paylaştı.

Gazeteci Nebil Özgentürk de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sevgili dostum Ayşe Kulin’in hayat yoldaşı Engin Bey yaşamını kaybetti. Tanışmaktan onur duymuştum Engin Baraz’la… 40 yıldır süren şahane bir birliktelikleri vardı. Ayşe Kulin’e sabır diliyorum. Işıklar içinde uyu Engin Bey” dedi.

