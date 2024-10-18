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Sibel Can oğlu için kesenin ağzını açtı! Aldığı daireye servet ödedi

Sibel Can oğlu için kesenin ağzını açtı! Aldığı daireye servet ödedi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ekim 2024 - 15:29

Sahnelerden kazandığı gelirleri akıllıca değerlendiren Sibel Can, bu kez de gözünü gayrimenkule dikti. Ünlü şarkıcı, oğluna servet değerinde daire satın aldı.

Sibel Can, oğul Engincan için İstanbul’un en prestijli semtlerinden Etiler’de yer alan The Residences at Mandarin Oriental Etiler projesinden 3 milyon dolar değerinde bir daire satın aldı.

YATIRIMLARI SADECE TÜRKİYE’YLE SINIRLI DEĞİL

Sibel Can’ın gayrimenkul yatırımları sadece Türkiye ile sınırlı değil. Ünlü şarkıcı Miami, Londra ve Fransa’da da lüks dairelere sahip.

İSTANBUL’DA 50’YE YAKIN DAİREYE SAHİP

Sibel Can’ın İstanbul’da 50’ye yakın dairesi olduğu söyleniyor. Nakkaştepe ve Beykoz’daki villaları, Levent, Etiler ve Ulus’taki daireleri, sanatçının en değerli yatırımları arasında yer alıyor.

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