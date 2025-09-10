Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u evlenir evlenmez kariyerini değiştirdi

“Çocuklar Duymasın”ın Havuç karakteriyle tanınan Yılmaz Kızılay, evlendikten sonra kariyerinde sürpriz bir değişiklik yaptı. Oyuncu, düğün sektörüne girerek insanların mutlu anlarını kaydedip paylaşacaklarını açıkladı.

DÜĞÜN SEKTÖRÜNE GİRİŞ

Kızılay, yaptığı açıklamada, “Zaten bir prodüksiyon ajansımız vardı, yaşadığımız deneyimden sonra ‘Neden bu işi yapmayalım?’ diyerek düğün sektörüne girdik” dedi.

BALAYI VE ÇOCUK PLANLARI

Yoğun iş temposu nedeniyle balayına henüz çıkamadıklarını belirten Kızılay, çocuk soruları için de: