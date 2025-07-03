“Ruhumun Yarısısın” Diyen Gencebay’dan Eşine Yürek Burkan Mektup

Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay, uzun yıllardır hayatını paylaştığı Sevim Emre’ye yazdığı aşk mektubuyla duygulandırdı. Gencebay’ın, “Kadınım, seni çok seviyorum” ifadeleriyle başlayan mektubu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Müzik dünyasının örnek çiftlerinden biri olan Orhan Gencebay ve Sevim Emre, aşklarıyla her zaman gündemde kalmayı başardı. Sevim Emre, Gencebay’ın kendisine yazdığı mektubu paylaşarak duygularını takipçileriyle paylaştı.

Gencebay’ın kaleme aldığı satırlarda, “Benim kadınımsın, ruhumun yarısısın. Seninle yaşlanmak, seninle bir ömür geçirmek en büyük mutluluğum” sözleri dikkat çekti. Ünlü sanatçının bu duygusal paylaşımı, hayranlarından tam not aldı.