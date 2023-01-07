Tuğba Özay’ın baba özlemi dinmiyor

Şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay’ın şair babası İlhan Özay 68 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele eden Özay yaşadığı nefes darlığı sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi Marmaris’te verdiği konser sonrası öğrenen Tuğba Özay, “Çok erken gitti. Yeni yıl hediyesi bu olmamalıydı. Konser sonrası Ankara’ya gidecektim, beni İstanbul uçağına bindirdiler. Meğer haberleri varmış, benden saklamışlar” dedi. İlhan Özay’ın cenazesi Karacaahmet’te toprağa verildi.

Tuğba Özay babasına olan özlemini sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve mesajla dile getirdi.

Özay fotoğrafın altına şu satırları yazdı:

Büyük usta , babam İLHAN ÖZAY’ın Bir Volkan Gibi kitabından VASİYETNAME adlı şiiri ;

Öldüğümde bir gün

özgürlük için..

yakılıp bedenim

çıplak bir tepede

atılsın küllerim

yeryüzüne ..

her zerrem

kırık umut bir parça

bir parça acıyla yoğrulu

düşsün toprağın rahmine ..

güneş yüklü bulutlarla birlikte

yel önünde savrulan tozlarım

katışsın kurtuluş türküsüne ..

Ve öldüğümde bir gün

barışı için insanlığın ..

dökülmesin gözyaşları ardımdan

çocuklarla birlikte

hep bir ağızdan ,

direniş türküleri çığrılsın savaş alanlarından ..

ta ki kalmayana dek

ezilen bir tek insan ,

atılsın özgürlük naraları

ölenlerin ardından …

İlhan Özay

Mayıs – 1985