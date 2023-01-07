Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Tuğba Özay’ın baba özlemi dinmiyor

Tuğba Özay’ın baba özlemi dinmiyor
4 views
07 Ocak 2023 - 15:57

Şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay’ın şair babası İlhan Özay 68 yaşında yaşamını yitirdi. Tuğba Özay, 1 Ocak’ta Şakirin Camisi’nde son yolculuğuna uğurlanan İlhan Özay’ı sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla andı.

Şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay’ın şair babası İlhan Özay 68 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele eden Özay yaşadığı nefes darlığı sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

 

Tuğba Özayın baba özlemi dinmiyor

 

Acı haberi Marmaris’te verdiği konser sonrası öğrenen Tuğba Özay, “Çok erken gitti. Yeni yıl hediyesi bu olmamalıydı. Konser sonrası Ankara’ya gidecektim, beni İstanbul uçağına bindirdiler. Meğer haberleri varmış, benden saklamışlar” dedi. İlhan Özay’ın cenazesi Karacaahmet’te toprağa verildi.

Tuğba Özay babasına olan özlemini sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve mesajla dile getirdi.

 

Tuğba Özayın baba özlemi dinmiyor

Özay fotoğrafın altına şu satırları yazdı:

Büyük usta , babam İLHAN ÖZAY’ın Bir Volkan Gibi kitabından VASİYETNAME adlı şiiri ;

Öldüğümde bir gün
özgürlük için..
yakılıp bedenim
çıplak bir tepede
atılsın küllerim
yeryüzüne ..
her zerrem
kırık umut bir parça
bir parça acıyla yoğrulu
düşsün toprağın rahmine ..
güneş yüklü bulutlarla birlikte
yel önünde savrulan tozlarım
katışsın kurtuluş türküsüne ..
Ve öldüğümde bir gün
barışı için insanlığın ..
dökülmesin gözyaşları ardımdan
çocuklarla birlikte
hep bir ağızdan ,
direniş türküleri çığrılsın savaş alanlarından ..
ta ki kalmayana dek
ezilen bir tek insan ,
atılsın özgürlük naraları
ölenlerin ardından …

İlhan Özay
Mayıs – 1985

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İrem Derici: 2 senedir yeni yıla beraber giriyoruz, alındımİrem Derici: 2 senedir yeni yıla beraber giriyoruz, alındım
Yasak aşkını, sevgilisiyle yaşadığı eve götürmüşYasak aşkını, sevgilisiyle yaşadığı eve götürmüş
7 yıllık aşk bitti… Bige Önal ile Aras Bulut İynemli ayrıldı7 yıllık aşk bitti… Bige Önal ile Aras Bulut İynemli ayrıldı
Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım!Mine Tugay: Kimse benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım!
O da ikiz kardeşinin yolundan gittiO da ikiz kardeşinin yolundan gitti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çocuk istismarı şüphelisi Sinan Sardoğan, gözaltına alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kanal D’den veda mektubu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklik: Resmi Gazete’de yayımlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fransa Milli Takımı’nda Didier Deschamps kararı! Zidane derken…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Derici: 2 senedir yeni yıla beraber giriyoruz, alındım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tuğba Özay’ın baba özlemi dinmiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasak aşkını, sevgilisiyle yaşadığı eve götürmüş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya’da seçim mesajı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rus medyasında dikkat çeken haber: UFO vurduk!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş’ı deviren Bahçeşehir Koleji’nden art arda 4. galibiyet!
SON DAKİKA HABERLERİ
Çocuk istismarı şüphelisi Sinan Sardoğan, gözaltına alındıOcak 7, 2023-4:08 pm
Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den korkutan tsunami uyarısıOcak 7, 2023-2:33 pm
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı…Ocak 7, 2023-2:14 pm
Yunanistan’da deprem! Ege Denizi beşik gibi…Ocak 7, 2023-1:15 pm
Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandıOcak 4, 2023-3:57 pm
Doğalgazdan sonra elektriğe de indirim geldiAralık 30, 2022-3:02 pm
Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisiAralık 22, 2022-4:41 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !