HARİKA AVCI’DAN YÜREK BURKAN AÇIKLAMA

Türk sinemasının ve müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden Harika Avcı, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü. Karaciğer sirozu ile mücadele ettiğini belirten ünlü sanatçı, “Artık doktora gitmiyorum, ölümümü bekliyorum” sözleriyle dikkat çekti.

Bir döneme güzelliği, sesi ve oyunculuğuyla damga vuran Harika Avcı, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Maddi zorluklar yaşadığı ve evinden çıkmadığı iddiaları gündeme gelirken, sanatçı Onur Akay’ın yaptığı açıklama ile Harika Avcı’nın sağlık durumu netlik kazandı.

“KARACİĞERİM BİTTİ, ARTIK ÖLMEYİ TERCİH EDİYORUM”

Onur Akay, Avcı ile yaptığı telefon görüşmesini şu sözlerle aktardı:

“Harika abla, ‘Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ölüm sebebim siroz olacak’ dedi.”

Daha önce karaciğer kanseri teşhisi konulduğu bilinen Avcı, bu açıklamalarıyla tedavi sürecinden tamamen vazgeçtiğini dile getirdi.

“KÖPEĞİME SAHİP ÇIKIN, BEN HERKESİ AFFETTİM”

Harika Avcı’nın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer detay ise, ölümünden sonra tek endişesinin köpeği olduğu yönündeydi:

“Köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık. Ben herkesi affettim.”

Sanatçının bu sözleri sosyal medyada duygusal tepkilere neden oldu.

BİR DÖNEMİN YILDIZI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

1980’li ve 90’lı yıllarda hem sahnelerin hem de Yeşilçam’ın yıldızlarından biri olan Harika Avcı, uzun süredir kameralardan uzak yaşıyordu. Ünlü sanatçının hem sağlık hem de psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiği öğrenildi.

Hayranları, Harika Avcı için sosyal medyada destek mesajları paylaşırken, birçok kişi sanatçının yeniden tedavi sürecine girmesi için çağrıda bulunuyor.