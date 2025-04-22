ARZUM ONAN’DAN MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Ünlü model ve oyuncu Arzum Onan, uzun bir aranın ardından yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 16 yıl süren sessizliğini bir sinema projesiyle bozan Onan, yeni rolüyle büyük heyecan yarattı.

UZUN SÜRE SONRA BEKLENEN GERİ DÖNÜŞ

51 yaşındaki Arzum Onan, 27 yıllık evliliğini 2023 yılında oyuncu Mehmet Aslantuğ ile tek celsede sona erdirmişti. Boşanmanın ardından yaşamına yeni bir yön veren Onan, müzisyen Orkan Özkan’la olan ilişkisiyle de magazin gündeminde sıkça yer aldı.

Ancak bu kez dikkat çeken konu aşk değil, sahnelere dönüş oldu. 16 yıllık oyunculuk arası sona erdi ve Arzum Onan, başrolünde yer aldığı “Bi Umut” adlı sinema filmiyle izleyici karşısına çıkıyor. Film, gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenerek hazırlandı.

“FATMA” KARAKTERİYLE KADIN DAYANIŞMASINI ANLATIYOR

Filmde Arzum Onan, kadınlar arasındaki dayanışmayı anlatan güçlü bir karakter olan Fatma’yı canlandıracak. Film, toplumda kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek umut, direniş ve birlik mesajı vermeyi hedefliyor.

Bu anlamlı yapım, Onan’ın sadece bir oyuncu olarak değil, kadın haklarına duyarlı bir figür olarak da yeniden öne çıkmasını sağlayacak.

TATİL SONRASI ENERJİ DOLU BAŞLANGIÇ

Yeni projesine başlamadan önce sevgilisi Orkan Özkan ile Bangkok’ta tatil yapan Arzum Onan, sete enerji depolayarak döndü. Sosyal medya paylaşımlarında da enerjik ve hazır bir profil çizen Onan’ın dönüşü, hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.

Onan’ın sinemaya dönüşü, hem Yeşilçam nostaljisini yeniden gündeme getirdi hem de Türk sinemasında güçlü kadın karakterlerin artacağına dair umutları tazeledi.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/